В Литве за последние сутки рекордное количество новых случаев Covid-19 за месяц

в Литве подтверждено 19 новых случаев коронавируса - больше всего за последний месяц
За минувшие сутки в Литве подтверждено 19 новых случаев коронавируса - это самое большое суточное число случаев за последний месяц.
Общее число заразившихся возросло до 1752 человек, сообщил в четверг Минздрав Литвы.
Сейчас в Литве больны коронавирусом 296 человек, выздоровели 1372 человека.
От Covid-19 умерло 74 человека, еще десять заразившихся умерли из-за других причин.
За период с 1 июня в стране зарегистрировано 14 завозных случаев заболевания.
За минувшие сутки проверено 5396 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 350 788.
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