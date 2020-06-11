Чт, 11.06.2020
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В Литве за последние сутки рекордное количество новых случаев Covid-19 за месяц

Covid-19. Иллюстрация

ФОТО: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

в Литве подтверждено 19 новых случаев коронавируса - больше всего за последний месяц

За минувшие сутки в Литве подтверждено 19 новых случаев коронавируса - это самое большое суточное число случаев за последний месяц.

Общее число заразившихся возросло до 1752 человек, сообщил в четверг Минздрав Литвы.

Сейчас в Литве больны коронавирусом 296 человек, выздоровели 1372 человека.

От Covid-19 умерло 74 человека, еще десять заразившихся умерли из-за других причин.

За период с 1 июня в стране зарегистрировано 14 завозных случаев заболевания.

За минувшие сутки проверено 5396 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 350 788.

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