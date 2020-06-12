"Порно - это не оскорбление": Яна Брук и звезда TikTok Элина о сериале, кибербуллинге и "Рынке шкур"

Элина Пакалне

Популярный блогер Элина Пакалне. Ее больше знают как звезду соцсети TikTok.

На данный момент на ее общем с сестрой аккаунте (Latvian Sisters) 1,5 миллиона подписчиков. Эта очень большая цифра для Латвии. Подобных столь популярных латвийских блогеров в TikTok девушка назвать не может.

Элина вместе с Яной Брук снимается в сериале Lielie muļķi. Предложение о съемке поступило неожиданно, и она сначала решила, что это шутка.

"Потом меня позвали на переговоры. Предложили роль, и я поняла, что это все серьезно. Похожего сериала в Латвии еще нет!" - заверила Элина.

Пакалне считает, что для Латвии это настоящий прорыв.

"Пошлые шутки и мат - это неприемлемо для наших людей. Этой смелостью меня и зацепил этот сериал", - отмечает блогер.

Элина рассказала, что она в душе интроверт и очень удивилась, когда увидела большую съемочную команду. Она призналась, что не привыкла к такому. Ее героиня - довольно скромная и тихая девушка.

"Меня шокировало, как продюсер мог выбрать меня на эту роль. Как в моем Instagram-аккаунте, где я более смелая и открытая, он это разглядел", - удивляется Элина.

Девушка указала, что их блогерская троица - она, Яна Брук и ютубер Беата Берзиня (Beta Beidz) - устроит "тройной убийственный удар" для всех зрителей.

Яна Брук

"Я не знаю, откуда у них мой номер!" - воскликнула Яна. Блогер призналась, что предложение было невероятным, неожиданным и шокирующим.

"Я была в Айзпуте. Мы с тобой снимали программу "В чем фишка?", а потом мне сразу позвонили", - вспомнила Яна этот день.

Брук указала, что она попала на съемки "просто по звонку". Что касается кастинга, то когда девушка говорила с создателями сериала, то они сразу сказали, что уже знали, что Аню будет играть именно Яна.

"Они полгода следили за моим Instagram-аккаунтом", - удивилась она.

Костюмы для сериала были подобраны у блогера и стилиста Сергея Хатанзейского в Volga Vintage.

Яна не стала отрицать, что ей было очень страшно сниматься, ведь она не так хорошо владеет латышским языком.

"У меня нет никого, с кем говорить по-латышски, и я очень страдаю по этому поводу. Я всю жизнь говорю на русском. Я бы, может, хорошо говорила, но мне не с кем... Я надеюсь, что люди, с которыми я познакомилась на съемках сериала, как-то повлияют на мою жизнь в плане латышского языка", - надеется она.