Телеведущий из Латвии получил замечание от LDz из-за опасных съемок. Это уже не первый случай!

После скандальной истории с блогером Армандом Яунземом предприятие LDz (Latvijas dzelzceļš) провело пресс-брифинг. Журналистам объяснили, как действия инфлюенсеров могут негативно влиять на их подписчиков.
Своим рассказом поделился известный латвийский телеведущий Янис Скутелис. Он признался, что за один из своих выпусков получил выговор от LDz.
На видео, которое до сих пор доступно публично, Скутелис и музыкант Наурис Брикманис прогуливаются по железнодорожным путям и обсуждают тему масок.
"После публикации этого видео, мы получили очень сердечное замечание от Latvijas dzelzceļš. Так что ходить и снимать на железнодорожных путях - это плохая идея", - объяснил он.
Ведущий также отметил, что они хотели проверить смотрит ли их Rīgas satiksme. В следующей передаче они снялись на трамвайных путях, но никаких замечаний не получили.
"Наверное, не смотрят", - резюмировал Скутелис.
Напомним, ранее соцсетях распространилось видео, где молодой человек совершает экстремальные действия с вагоном LDz.
В ролике Армандс бежит за поездом, залезает в него, проезжает несколько метров, а потом спрыгивает с поезда.
Такой поступок возмутил руководство предприятия Latvijas dzelzceļš.
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