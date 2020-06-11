Сейм и правительство хотят продолжать работать удаленно, журналисты возражают

Некоторое время назад председатель Сейма Инара Мурниеце заявила, что нужно вернуться к очной работе, однако в среду президиум Сейма решил, что пока работа будет продолжаться удаленно.

За то, чтобы продолжать заседания на платформе "электронного Сейма", проголосовало 57 депутатов.

Решение принято на основе рекомендаций эпидемиологов и юристов. То, что в Литве и Эстонии парламент и правительство работают на месте, не стало для Сейма аргументом, чтобы этому примеру последовала и Латвия.

Однако изолированность политиков - это плохо для общества, так как получить полную информацию, например, об истинных мотивах тех или иных решений, удаленно практически невозможно.

Политолог Ивета Кажока отмечает, что пока что Сейм и правительство границы приличий еще не нарушили, но долго так продолжаться не может.

"Не должно быть такого, чтобы без очень серьезной причины депутаты парламента почти в полном составе работали там, где хотят. Должны все-таки быть какие-то особые обстоятельства для подобного режима работы, потому что это действительно осложняет работу журналистов", - заявила политолог.