Отпуск на даче: 4 способа, как легко и быстро обновить вашу летнюю резиденцию

Несмотря на то, что список стран, в которые разрешено путешествовать, расширяется каждый день, опрос* показал, что большинство латвийцев уже изменили свои планы на лето. 33% респондентов поделились, что отменили отпуска в других странах, а десятая часть респондентов планирует путешествовать по Латвии, 7% респондентов были вынуждены отменить летний отпуск полностью, из-за возникших финансовых трудностей.

Ремонт на даче

Планирующие проводить летний отпуск в Латвии поделились на тех, кто будут отдыхать на своей даче (21%) и тех, кто планирует арендовать летние домики для отдыха (6%). При этом, половина тех, у кого есть дачи, признаются, что состояние домика удручает.

"46% респондентов признались, что дача не предназначена для проведения отпуска или предназначена только частично. Кухня, гостиная и терраса – те места, которые используются чаще, вызывают больше всего вопросов. Каждый второй респондент планирует ремонт на даче. Треть респондентов планирует потратить более 500 EUR на это", - рассказывает Дариус Римкус, глава Отдела дизайна IKEA Латвия.

Опрос показал, что большую сумму респонденты планируют потратить на озеленение участка, строительные работы, мебель для сада, приобретение шкафов и полок для хранения.

"Опрос показал, что респонденты планируют необходимые ремонтные работы и обустройство территории. Из мебели, большинство респондентов интересует садовая (16%), шкафы и полки (13%). Каждый десятый планирует приобрести светильники и предметы интерьера", - говорит Римкус.

ФОТО: Пресс-фото

С чего начать, если бюджет ограничен?

Большинство респондентов планируют потратиться на обновление дачи, дизайнер рассказывает о паре простых шагов, как обновить дачу при ограниченном бюджете.

"Дачи в Латвии очень миниатюрны, поэтому важно использовать пространство по максимуму, при этом не перегружая его. Для начала советую оценить все вещи и мебель - их необходимость и состояние. Это поможет вам избавиться от ненужных вещей и освободить место", - советует Римкус.

ФОТО: Пресс-фото

1. Зонирование помещения. По словам Римкуса, зонирование помещения - задача номер один. Это даст не только удобство, но и создаст ощущение порядка и необходимые вещи найти будет проще. Сделайте зону отдыха, хранения вещей и готовки. Кухню можно разделить на зону для готовки и зону для хранения кухонной утвари и обеденной зоны. Это поможет не только сэкономить деньги и время, вам не придётся покупать всё и сразу.

В зависимости от ваших потребностей, вы можете уделить внимание нужной зоне, например, если вы не часто готовите, то на кухню можно выделить пару десятков евро, что хватит для минимально необходимого.

2. Освещение. Оцените качество освещения на даче, насколько удобно и хорошо освещены помещения. Хорошее освещение визуально расширяет помещение. Проще всего заменить старые лампочки на новые LED - яркие и экономичные. Но чаще всего, в таких помещениях не хватает потолочного освещения, которое сложно исправить, ввиду наличия только одного провода на потолке. В таком случае помогут светильники на батарейках или обычные проводные, которые легко установить самостоятельно.

ФОТО: Пресс-фото

3. Используйте максимум вашего помещения. Даже самый небольшой дачный домик станет просторнее, если использовать всю высоту стен для хранения. Вы можете установить полки, крючки и вешалки на стену, тем самым освободив пол и другие поверхности.

Планируя ремонт на кухне, выбирайте для дачи маленькую бытовую технику, холодильник, плиту и мойку - это заметно сэкономит место.

4. Используйте всю территорию. Используйте территорию вашего участка. Раскладная садовая мебель создаст обеденную зону на свежем воздухе. В случае необходимости, мебель можно сложить, стулья повесить на крючки на стенах и освободить место для других занятий. С полками и тележками, вы можете сделать походную кухню, главное выбирать мебель, которую можно использовать на улице.

*IKEA