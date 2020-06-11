ФОТО ⟩ Чемпионка UFC после защиты титула полностью обнажилась

В конце прошлой недели в Лас-Вегасе прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 250, в главном поединке которого встречались Аманда Нуньес и Фелиция Спенсер. Бразильянке удалось защитить чемпионский пояс и победить соперницу единогласным решением судей.

После этого Нуньес в своём Instagram опубликовала достаточно откровенную фотографию, на которой видны оба её чемпионских пояса (в полулёгкой и легчайшей весовой категории). На фото видна также львица - это прозвище Аманды.

Теперь Аманда Нуньес планирует взять паузу в спортивной карьере из-за скорого рождения ребёнка. Её партнёрша, также боец UFC Нина Ансарофф, беременна. Пара ждёт дочку.

На счету Нуньес 20 побед в 24 поединках, и она стала первой, кому удалось защитить сразу два титула. В последний раз бразильянка проигрывала в сентябре 2014 года.