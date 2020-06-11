МОК аннулировал результат сборной России на Олимпийских играх-2014

МОК обвинил российских спортсменок в нарушении антидопинговых правил и лишил их шестого места. Из-за дисквалификации сборной России на шестую строчку поднялась сборная Германии, а на седьмое - Япония.

Напомним, олимпийский турнир в Сочи в 2014 году выиграла Канада, второе место осталось за США, третье - за Швейцарией.

Также сообщается, что комитет пожизненно лишил восьмерых хоккеисток возможности участвовать в Олимпийских играх. Пятерых из них оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS).

Данный вопрос обсуждался около трёх лет, но окончательной решение было принято только сейчас. Помимо этого МОК также лишил серебряной медали Олимпиады 2012 года в соревнованиях по спортивной ходьбе российской легкоатлетки Ольги Каниськиной и аннулировал пятое место легкоатлетки Аниси Кирдяпкиной.