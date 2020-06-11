Рижская дума вернула все льготы на проезд в общественном транспорте

Льготы возвращены в таком же объеме, как до пандемии Covid-19.

Это означает, что они в полном объеме будут восстановлены для пенсионеров, школьников и других категорий пассажиров.

​Правила вступят в силу 15 июня, то есть спустя четыре дня после их утверждения. Это связано с тем, что компании Rīgas satiksme необходимо перепрограммировать систему.

Отмечается, что на праздники Лиго проезд в общественном транспорте будет платным. Такое решение принято в интересах эпидемиологической безопасности. Планируется, что 23 и 24 июня в силе будет выходная стоимость билетов.

Также стоит напомнить, что и после отмена режима чрезвычайной ситуации в общественном транспорте необходимо прикрывать нос и рот - можно специальной маской или же шарфом, воротником.

Напомним, льготы на проезд были отменены в конце марта, а с 1 июня возобновлены частично.