Число заболевших Covid-19 в России превысило полмиллиона

За последние сутки в России выявлено еще 8 779 инфицированных коронавирусом, сообщает Interfax. Суточный прирост десятый день держится ниже отметки в 9 тыс.
Согласно официальным данным, всего в России 502 436 заболевших. Страна находится на третьем месте в мире по числу заболевших. Как и прежде, на втором месте Бразилия (772 тыс.), а на первом - США, где число заболевших перевалило за два миллиона.
За последние сутки в Москве зарегистрированы 1 436 новых случаев инфицирования, их общее число достигло 201 221.
За последние 24 часа в России скончались 174 человека с Covid-19. Общее число жертв коронавируса достигло 6 532.
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