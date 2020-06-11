Экс-игрок "Динамо": "В Австралии видел кенгуру и даже попробовал их. Они очень трусливые"

Несмотря на то, что Айнарс родился в Латвии, играть в хоккей он начал в России. Хоккеист вызывался в сборную Москвы, юниорскую и юношескую, а также в молодёжную сборные России. В 2009 году Подзиньш был выбран на драфте КХЛ рижским "Динамо", а год спустя он перебрался в Ригу, где поочерёдно выступал за главную и молодёжную команды в КХЛ и МХЛ.

За время своей карьеры Подзиньш сменил 19 разных клубов, причём иногда это были довольно экзотические направления - Шотландия, Австралия, Франция. В прошлом сезоне нападающий защищал цвета украинской команды "Донбасс".

Что касается австралийских приключений хоккеиста, то в сезоне-2017/2018 он выступал за команду "Си-би-эр Брейв" из города Канберра. О своём экзотическом опыте он рассказал порталу All Hockey.

"В Австралии сезон начинается в апреле и длится до сентября, в период их так называемой зимы. Могу сказать смело: это было путешествие, а не рабочая поездка. Там нет профессионального хоккея. Клубы предоставляют тебе всё необходимое, а ты можешь увезти оттуда некоторое количество денег", - рассказал хоккеист.

"В Австралии будет возможность побывать в удивительных местах. Я провёл целую ночь в отеле, который находился в тематическом зоопарке, где жираф ел сено, которое находилось у меня на балконе. Я кормил маленьких сурикатов всякими жучками. Затем у нас был ужин, а в полуметре от нас за стеклом спали львы. Этот зоопарк был спонсором моей команды", - поделился Подзиньш.

Помимо Австралии хоккеист посетил также Новую Зеландию. "Недалеко от Канберры есть леса с совершенно огромным количеством кенгуру. Я их видел и даже попробовал на вкус. Они очень трусливые, как кролики. Когда ты к ним подходишь, они убегают".

В интервью хоккеист также отметил, что длинный список из команд, в которых он успел поиграть, связан не с его сложным характером, а с тем, что многие из этих клубов обанкротились в конце сезона.

28-летний нападающий играл в системе "Динамо" с 2010 по 2013 год, но не смог оправдать возложенные на него надежды.