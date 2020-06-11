ФОТО: Пресс-фото

Это лето обещает быть совершенно иным — многочисленные ограничения и закрытые ранее границы изменили привычки населения, а также планы на отпуск. Но лето слишком коротко и проходит слишком быстро, чтобы об этом переживать! Насладиться каждым мгновением лета и безопасно провести время, выбрав менее известные достопримечательности и открыв много новых, интересных туристических мест как в родной, так и в соседних странах, помогут приложения, доступные на платформе мобильных приложений Huawei AppGallery.

Безопасный отдых на свежем воздухе

Рекомендации врачей больше находиться на свежем воздухе в условиях социального дистанцирования как никогда актуальны. Расширьте свой кругозор и дополните существующий список любимых отдыхающими объектов менее известными пунктами назначения как в городе, так и за его пределами — природными тропами, походными и велосипедными маршрутами, хуторами и небольшими частными музеями. Безопасно добраться до пункта назначения и не заблудиться на прогулочной тропе помогут мобильные приложения, например:

MAPS.me — это быстрая и подробная система офлайн-карт, которая поможет попасть в нужный пункт назначения, обеспечив точную навигацию как для водителей автомобилей, так и для пешеходов и велосипедистов.

ФОТО: Пресс-фото

Обнаружить совершенно новые места можно и в пределах столицы. Если расстояние до определенного объекта невозможно пройти пешком, то на помощь приходит приложение Satiksme Rīgā - saraksti, которое включает в себя список графиков движения и остановок всех видов общественного транспорта, чтобы пользователь мог попасть в нужный пункт назначения быстро и удобно. Пассажирам остается лишь позаботиться о мерах предосторожности — защитных масках для лица и дезинфицирующих средствах.

«Всего несколько кликов — и на телефон скачивается конкретное приложение из обширного ассортимента Huawei AppGallery. Сейчас на платформе доступно уже 60 тысяч разнообразных приложений, что обеспечивает свободу выбора и помогает успешнее планировать развлечения, перемещения, коммуникацию, а также решать другие вопросы, облегчая повседневную работу и моменты отдыха», — рекомендует Гунта Курсиша, руководитель отдела развития бизнеса Huawei Mobile Services в Латвии.

ФОТО: Пресс-фото

Решение вопроса ночлега

Своевременно решенный вопрос выбора и бронирования места ночлега является условием удачного отдыха. В нынешней ситуации нужно учитывать не только пожелания и потребности отдыхающих, но и вопрос безопасности. Предложений невероятное количество, поэтому для поиска жилья можно использовать наиболее популярные приложения для бронирования мест ночлега, например:

Booking.com — это самое обширное предложение гостиниц в странах Балтии, начиная от больших международных гостиничных сетей, которые смогут обеспечить соблюдение всех мер безопасности на высочайшем уровне, и заканчивая маленькими и уютными гостевыми домами, окруженными лесом, что позволит уберечь себя и близких от нахождения в толпе.

Приложение Airbnb предлагает апартаменты, которые сдают в аренду их владельцы. До сих пор апартаменты и частные дома тоже были популярной альтернативой традиционным гостиницам, и этим летом, когда приватность является одним из условий безопасного отдыха, многие путешественники будут пользоваться возможностями, предоставляемыми этим приложением.

«Лучшие предложения всегда бронируются заблаговременно, поэтому не откладывайте решение вопроса ночлега на последний момент. Учитывая, что скачивание нужных приложений в AppGallery является вопросом нескольких минут, вам останется лишь выбрать предложение, наиболее соответствующее вашим вкусам и финансовым возможностям», — рекомендует Гунта Курсиша, руководитель отдела развития бизнеса Huawei Mobile Services в Латвии.

Готовность к сюрпризам прибалтийского климата

Когда определение пункта назначения и вопрос ночлега решен, можно начинать собираться в путь. Есть выражение — не бывает плохой погоды, бывает только неподходящая одежда. Поэтому, собирая вещи даже в небольшое путешествие на выходные или вечернюю прогулку по берегу моря, имеет смысл удостовериться, какая ожидается погода, и тогда ни промокшие ноги, ни испорченная ветром прическа не смогут испортить вашего отдыха.

ФОТО: Пресс-фото

AccuWeather — это нечто большее, чем просто приложение для ознакомления с прогнозом погоды, потому что оно не только сообщает о том, какая погода ожидается в ближайшие два часа, но и предоставляет уведомления о метеорологических предупреждениях, УФ-индексе, силе ветра и влажности воздуха, а также атмосферном давлении, что важно для людей, чувствительных к изменениям метеорологических условий.

Смартфон — это незаменимый инструмент и на этапе планирования безопасного отдыха, и в пути: воспользовавшись AppGallery, пользователь может скачать разные полезные и интересные приложения. Пока вы заботитесь о безопасном и продуманном отдыхе для себя и своих близких, производитель технологий заботится о безопасности использования — AppGallery поддерживает механизм 4-ступенчатой защиты, которая обеспечивает безопасность загрузки и использования всех приложений, размещенных на платформе.

ФОТО: Пресс-фото