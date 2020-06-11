Чт, 11.06.2020
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Приняты новые языковые требования к телеканалам

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В четверг, 11 июня, Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону, согласно которым телеканалы не смогут включать в основное предложение программы, в отношении которых Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) в течение трех последних лет принял решение о запрете ретрансляции.

Изменения в законе об электронных СМИ также предусматривают, что распространитель телепрограмм должен обеспечить, чтобы по крайней мере 80% содержания дополнительных программ в основном предложении были созданы на одном из официальных языков ЕС или Европейской экономической зоны.

Изменения вступят в силу с 1 июля 2021 года.

При анализе информации об истинных выгодополучателях распространителей телепрограмм NEPLP должен будет учитывать ряд критериев, например, представляет ли истинный выгодоприобретатель угрозу для национальной безопасности и общественного порядка, состоит в антигосударственной или преступной организации, распространяются ли на него международные и национальные санкции и др.

С учетом этих фактов и на основе предоставленной компетентными органами информации об истинных выгодополучателях совет сможет принимать решения об аннулировании разрешений на вещание и ретрансляцию.

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