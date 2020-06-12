Пт, 12.06.2020
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Мила Кузнецова - украинка с 13-м размером груди, которая скоро дебютирует в MMA
Instagram недели

Мила Кузнецова

ФОТО: instagram.com/zvezdagramma

Всю неделю имя Милы Кузнецовой обсуждалось в средствах массовой информации. Вcё дело в том, что эффектная украинка решила попробовать себя в спорте.

В мае Мила объявила о своём намерении стать профессиональной боксёршей, но вскоре девушка изменила решение и теперь хочет дебютировать в смешанных единоборствах (MMA).

Планируется, что Кузнецова выступит в сентябре 2020 года на турнире в Таиланде. Организатором этого мероприятия станет российский бизнесмен и блогер Максим Мернес, который намерен пригласить на вечер ММА Конора Макгрегора.

Интересно, что гонорары участникам будут выплачивать в криптовалюте.

Что касается Кузнецовой, то она в Таиланде проведёт выставочный поединок, и сейчас для неё ищут соперницу с похожими параметрами. Сейчас есть три варианта: американка, россиянка и британка.

"Как только откроют международное авиасообщение, улетаю в Таиланд, где начинаю подготовку к бою. Буду заниматься под началом известного бойца ММА Аскара Можарова", - заявила Кузнецова.

Подобрать достойную соперницу для первого боя Милы будет не так уж и просто. Кузнецова - участница модельного конкурса Miss Universe Plus Size 2019, имеющая 13-й размер груди.

В 2015 году она проиграла звание "Самая большая женская грудь в Украине". Тогда её обошла Надежда Щербань, обхват груди которой составляет 121 см.

Но расстраиваться Миле не стоит - на её Instagram подписаны 158 тысяч человек, и у неё есть все шансы приумножить число поклонников, если она в сентябре одержит победу в Таиланде.

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