Литва: Рекордное число новых случаев Covid-19 - это "цена за стремление скорее собраться"

"Все имеет свою цену. Это стремление скорее на праздники, скорее собраться (...) Достаточно одного заразившегося человека и сразу десять лиц с интенсивным контактом, тестируем всех и находим уже более десяти. Так болезнь и распространяется", - сказал журналистам в четверг А. Верига.

"Вирус в Литве. Угроза никуда не делать (...). Сохраняется необходимость беречься", - добавил он.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 19 новых случаев коронавируса - это самое большое суточное число случаев за последний месяц.

Министр не исключает, что в некоторых отдельных населенных пунктах из-за угрозы распространения коронавируса может быть объявлен карантин.

"Несмотря на то, что от карантина в масштабах страны решено отказаться, я уже упоминал, что может потребоваться карантинировать определенные места. Пока потребности в этом не было", - сказал министр.

По его словам, чтобы избежать распространения вируса, нужно не спешить устраивать праздники, массовые скопление людей.

"Желание очень велико. Конечно, мы видим и понимаем, как трудно обществу держаться, у всех накопилось напряжения и злости, тяжело находиться в таком режиме", - сказал он.

Общее число заразившихся в Литве возросло до 1752, больны коронавирусом 296 человек, выздоровели 1372 человека. От Covid-19 умерло 74 человека, еще десять заразившихся умерли из-за других причин.