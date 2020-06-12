Территория лжи ⟩ Из суперзвезды в главного предателя: история о громком шпионском скандале

Об одном из самых громких шпионских скандалов в Эстонии много писала пресса, и не только местная, но и иностранная.

11 февраля 2019 года Харьюский окружной суд Эстонии вынес приговор двум жителям страны - отцу и сыну - по обвинению в сотрудничестве с российской военной разведкой ГРУ. Младший Метсава служил офицером эстонской армии.

Американскому изданию Atlantic под строгим присмотром эстонских спецслужб позволили пообщаться с осужденным. Меры предосторожности были предприняты для того, чтобы кураторы в ГРУ не смогли понять, какую именно информацию раскрыл их агент.

Офицер Метсава был любимчиком эстонской прессы - выходец из русскоязычной семьи, который, по его собственным словам, в детстве не знал даже эстонского гимна.

Но хотел интегрироваться и стать полноценным членом эстонского общества. Для этого пошел служить в эстонскую армию. В качестве позитивного примера интеграции его часто приглашали на интервью на эстонское радио и телевидение.

Из суперзвезды затем он превратился в главного предателя. Сейчас отбывает срок - приговорили к 15 годам заключения.

Следователям Метсава расскзал о том, как был завербован и на протяжении нескольких лет был вынужден передавать секретную информацию не только об эстонских вооруженных силах, но и о союзниках по НАТО. За содействие сыну осужден и отец Метсавы - Петр Волин.

Все как в шпионских фильмах. Офицер Денис Метсава был завербован ГРУ во время своего визита к родственникам в Смоленске. Вечером отправился поразвлечься в ночной клуб, где познакомился с местной красавицей. Долго не раздумывали, ночь провели вместе. Тогда и выяснилось, что красавица - работница эскортной службы.

Метсава проявил джентльменство - решил не просто заплатить за любовь, но и преподнести даме цветы. Сбегал купить цветы. По дороге домой к нему подошли двое российских полицейских и сообщили, что женщина заявила, что Метсава ее изнасиловал. Все происходившее в постели заснято на видео. Пригрозили 15 годами тюрьмы.

Чтобы замять это дело, предложили сотрудничество с ГРУ. Документ о согласии на сотрудничество был подписан в полицейском участке.

По приезде в Эстонию все пошло само собой, и в течение года о себе никто не напоминал. Но это случилось в 2008 году - у дома его матери Метсаву окликнули, подошел мужчина и передал привет из Смоленска, из прошлого.

В ходе дальнейшего сотрудничества Метсава предоставлял российскому куратору информацию об эстонских вооруженных силах и силах союзников. И только спустя 10 лет, в 2018-м, его поймали с поличным.

Это только один, самый громкий шпионский скандал в Эстонии. Были и другие, каждый из которых может стать поучительным.

В мае прошлого года КАПО арестовала российского гражданина Сергея Кондрата. Его приговорили к пяти годам тюрьмы. Он признан виновным в ненасильственных действиях против государственной независимости Эстонии, ее суверенитета и государственной целостности.

Являясь гражданином России, Кондратс проживал в Эстонии, работал простым электриком и занимался сбором и передачей информации сотрудникам Российского разведывательного управления.

Этот пример демонстрирует, что не обязательно иметь доступ к секретной информации - достаточно иметь возможность доступа в объекты, имеющие интерес для иностранных спецслужб.

В сентябре прошлого года был осужден бывший сотрудник КАПО Владимир Куликов. Он был завербован ГРУ уже после того, как ушел со службы. Его быстро вычислили. Он не успел нанести серьезного вреда Эстонии.

В отчете эстонской полиции безопасности КАПО содержится информация еще о нескольких российских агентах, которые занимались сбором информации об обустройстве приграничных с Россией районов, деталях устройства штаб-квартиры службы КАПО, а также секретных данных о вооружении эстонской армии и сил союзников в странах Балтии.

Видео: Шпионские игры в Эстонии