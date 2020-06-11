Фото ⟩ На Спилве прошел грандиозный автоконцерт

В рамках концерта выступили местные группы, такие как Labvēlīgais tips, Astro’n’out, Pienvedēja Piedzīvojumi и Rīgas Modes. Об атмосфере между выступлениями заботился диджей Том Гревиньш.

Концерт можно было посетить только на машинах. Для них было рассчитано 500 мест, что, вероятно, позволило мероприятию стать самым масштабным автоконцертом в Латвии.