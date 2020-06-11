Видео ⟩ Пожар в мясном цехе Lido в Кенгарагсе ликвидирован

Видео: Пожар в мясном цехе Lido

По наблюдениям LETA, около 21:30 в окрестностях улицы Кенгарага в воздух поднялся темный дым.

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола сообщила, что в 21:27 был получен вызов в Кенгарагс, где, согласно предварительной информации, загорелось двухэтажное деревянное производственное здание.

На место происшествия отправились 32 пожарных. Были привлечены дополнительные ресурсы.

До прибытия пожарных из здания эвакуировались двое.

По наблюдениям LETA, ЧП произошло рядом с рестораном Lido Krievu sēta, расположенном по адресу: улица Кенгарага, 3c. Рядом, на улице Кенгарага, 3d, зарегистрирован объект Lido bāze.

Председатель правления компании Гунар Кирсонс заявил LETA, что пожар возник на складе Lido. В то же время он отметил, что ему неизвестно, что именно загорелось и каков ущерб.

Позднее председатель правления Lido Рита Аузиня уточнила, что в производственном цехе по переработке мяса Lido сработали детекторы дыма и, согласно внутренним правилам, охрана оперативно вызвала пожарных.

"На момент возникновения пожара в цехе работали два сотрудника, которые покинули здание вместе с сигналом детектора. К счастью, в пожаре никто не пострадал.

Причина пожара пока неизвестна, но вероятность умышленного поджога исключена", - сказала Аузина.

В 00.13 пожарные локализовали пожар повышенной опасности, сообщила пресс-секретарь VUGD Агрита Витола. Около четырех часов утра пожар был полностью ликвидирован.

Согласно информации VUGD, на месте происшествия горело производственное здание - склад ангарного типа, административные помещения и цех по копчению примерно на 600 кв.м.

Галерея: Пожар в мясном цехе Lido

В 2018 году оборот Lido составил 41,883 миллиона евро, что на 8,5% больше, чем годом ранее, но прибыль компании снизилась в 7,3 раза и составила 241 365 евро. Финансовые результаты компании за 2019 год еще не опубликованы.

Компания Lido была зарегистрирована в сентябре 1991 года, уставной капитал - 1,292 миллиона евро.

Реальными бенефициарами компании являются Гунар Кирсонс и гражданин России Владимир Шестаков, владеющий холдинговой компанией SIA ​​VSh Holding.

11 июня стало известно, что люксембургское предприятие Amber Beverage Group Holding рассматривает возможность купить 49% акций латвийской сети ресторанов Lido.