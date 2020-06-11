Видео ⟩ В Кенгарагсе открытым пламенем горел склад Lido

Видео: Пожар на складе Lido

По наблюдениям LETA, около 21:30 в окрестностях улицы Кенгарага в воздух поднялся темный дым.

Представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола сообщила, что в 21:27 был получен вызов в Кенгарагс, где, согласно предварительной информации, загорелось двухэтажное деревянное производственное здание.

На место происшествия отправились 32 пожарных. Были привлечены дополнительные ресурсы.

До прибытия пожарных из здания эвакуировались двое.

По наблюдениям LETA, ЧП произошло рядом с рестораном Lido Krievu sēta, расположенном по адресу: улица Кенгарага, 3c. Рядом, на улице Кенгарага, 3d, зарегистрирован объект Lido bāze.

Председатель правления компании Гунар Кирсонс подтвердил LETA, что пожар возник на складе Lido. В то же время он отметил, что пока неизвестно, что именно загорелось и каков ущерб.

Галерея: Пожар на складе Lido

Šovakar Ķengaragā izcēlies ugunsgrēks kādā divstāvu ēkā. Notikuma vietā patlaban strādā 32 ugunsdzēsēji glābēji, tiek piesaistīti papildu resursi, informē @ugunsdzeseji. pic.twitter.com/Wc5j24KlC5 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) June 11, 2020

В 2018 году оборот Lido составил 41,883 миллиона евро, что на 8,5% больше, чем годом ранее, но прибыль компании снизилась в 7,3 раза и составила 241 365 евро. Финансовые результаты компании за 2019 год еще не опубликованы.

Lido была зарегистрирована в сентябре 1991 года, уставной капитал - 1,292 миллиона евро.

Реальными бенефициарами компании являются Гунар Кирсонс и гражданин России Владимир Шестаков, владеющий холдинговой компанией SIA ​​VSh Holding.

11 июня стало известно, что люксембургское предприятие Amber Beverage Group Holding рассматривает возможность купить 49% акций латвийской сети ресторанов Lido.