С 15 июня в Финляндию можно въезжать без обязанности соблюдать самоизоляцию

В четверг правительство Финляндии сообщило, что гости из Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Дании и Исландии с понедельника смогут въезжать в Финляндию без обязанности соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

В то же время граница со Швецией пока открыта не будет.

"К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Швеции настолько плоха, что мы не можем ослабить ограничения", - заявила министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало журналистам.

Правительство Финляндии надеется снять ограничения в отношении Швеции как только это будет возможно.

Путешественники из стран, на которые все еще распространяется внутренний и внешний пограничный контроль, например, Швеции, Германии и России, должны будут соблюдать самоизоляцию, подчеркнуло правительство.

Финское правительство в целом рекомендует воздержаться от необязательных зарубежных поездок.

По данным на четверг, в Финляндии было зарегистрировано 325 связанных с Covid-19 смертей, подтверждено заражение 7064 человек новым коронавирусом. Для Швеции эти показатели составляют 4814 и 48 000 человек соответственно.

Отметим, что граждане Финляндии также с 15 мая могут посещать страны Балтии без необходимости соблюдать 14 дней самоизоляции. Об этом в микроблоге Twiter сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Somijas ārlietu ministrs mani informēja, ka no 15. jūnija Latvijas valstspiederīgie varēs ceļot uz Somiju un nebūs jāievēro 14 dienu pašizolācijas noteikumi, tas pats attiecas uz Somijas pilsoņiem-viņi var ceļot uz Baltijas valstīm un atgriezties Somijā bez pašizolācijas prasības — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 11, 2020