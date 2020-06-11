Пт, 12.06.2020
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С 15 июня в Финляндию можно въезжать без обязанности соблюдать самоизоляцию

ФОТО: Ints Kalniņš/REUTERS

Продолжая сокращать ограничения, установленные из-за пандемии, Финляндия откроет границы с шестью странами региона.

В четверг правительство Финляндии сообщило, что гости из Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Дании и Исландии с понедельника смогут въезжать в Финляндию без обязанности соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

В то же время граница со Швецией пока открыта не будет.

"К сожалению, эпидемиологическая ситуация в Швеции настолько плоха, что мы не можем ослабить ограничения", - заявила министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало журналистам.

Правительство Финляндии надеется снять ограничения в отношении Швеции как только это будет возможно.

Путешественники из стран, на которые все еще распространяется внутренний и внешний пограничный контроль, например, Швеции, Германии и России, должны будут соблюдать самоизоляцию, подчеркнуло правительство.

Финское правительство в целом рекомендует воздержаться от необязательных зарубежных поездок.

По данным на четверг, в Финляндии было зарегистрировано 325 связанных с Covid-19 смертей, подтверждено заражение 7064 человек новым коронавирусом. Для Швеции эти показатели составляют 4814 и 48 000 человек соответственно.

Отметим, что граждане Финляндии также с 15 мая могут посещать страны Балтии без необходимости соблюдать 14 дней самоизоляции. Об этом в микроблоге Twiter сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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