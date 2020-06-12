Сегодня 12-классники сдают экзамен по математике, а у 9-классников заканчивается учебный год

В свою очередь у 12-классников учебный год завершится 7 июля.

Летние каникулы продлятся до 31 августа.

Сегодня ученики 12-х классов сдают централизованный экзамен по математике.

В свою очередь 15 июня состоится экзамен по истории, 17 июня - по химии, 19 июня - по биологии, а 26 июня - по физике. После Лиго последуют экзамены школьного уровня. Экзамен по географии пройдет 29 июня, экзамен по информатике - с 6 по 7 июля, а экзамен по экономике - 1 июля.

Централизованные экзамены в этом году будут сдавать немногим более 15 тыс. учеников 12-х классов и почти 2 тыс. учеников 9-х классов.

В этом году централизованный экзамен по математике для 12-х классов сдает 15 551 школьник, по английскому - 13 534 школьника, а по латышскому - 15 368 школьников. Кроме того, экзамен по истории будут сдавать 4787 школьников, экзамен по русскому языку - 2081 школьник, экзамен по биологии - 1320 школьников, экзамен по физике - 1021 школьник, заявки на сдачу остальных экзаменов по выбору подало меньшее количество школьников.