Пт, 12.06.2020
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За последние сутки в Латвии два новых случая Covid-19; один человек скончался

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За последние сутки выявлено два новых случая Covid-19, один человек в возрастной группе с 75 до 80 лет скончался. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

За сутки сделано 1298 тестов на Covid-19, два оказались положительными.

Сообщается, что скончавшийся пациент имел множество хронических заболеваний.

В больницах находятся 10 пациентов, у семи заболевание средней тяжести, три пациента - в тяжелом состоянии. За все время в Латвии скончались 27 человек с Covid-19.

Из больниц выписано 168 пациентов, переболевших Covid-19.

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