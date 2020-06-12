За последние сутки в Латвии два новых случая Covid-19; один человек скончался

За последние сутки выявлено два новых случая Covid-19, один человек в возрастной группе с 75 до 80 лет скончался. Об этом сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За сутки сделано 1298 тестов на Covid-19, два оказались положительными.
Сообщается, что скончавшийся пациент имел множество хронических заболеваний.
В больницах находятся 10 пациентов, у семи заболевание средней тяжести, три пациента - в тяжелом состоянии. За все время в Латвии скончались 27 человек с Covid-19.
Pēdējās 24h veikti 1298 COVID-19 testi, pozitīvs 2 cilvēkiem, 1 persona mirusi (vecuma grupā no 75 līdz 80, bija vairākas hroniskas saslimšanas). Latvijā kopā veikti 124 662 izmeklējumi, saslimušas 1096 personas un 818 izveseļojušās, 27 mirušas.— SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) June 12, 2020
Из больниц выписано 168 пациентов, переболевших Covid-19.
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