Территория лжи ⟩ "Химическое зомбирование" или борьба против глобального потепления?

Договоренности

Для того, чтобы удержать глобальное потепление в пределах повышения температуры на планете не более чем на 2 градуса по Цельсию и чтобы уровень вод мирового океана не поднялся выше чем на метр в течение этого столетия, страны ООН договорились в Париже в 2016 году о глобальном снижении выбросов промышленных газов в атмосферу. Это, по мнению авторов Парижского соглашения, позволит удержать природные изменения и предотвратит разрушение экосистемы.

По самым пессимистичным прогнозам, в течение ближайших 50 лет уровень мирового океана может повыситься на два с половиной метра, что приведет к затоплению целых государств.

Спустя четыре года парижские договоренности остаются только намерениями, никакого реального прогресса так и не достигнуто. И прогнозы становятся все более нерадостными.

На саммите в Нью-Йорке в сентябре прошлого года ряд ведущих стран мира приняли на себя новые обязательств по сокращению атмосферной эмиссии. Но такие страны, как США, Китай и Индия, от каких-либо обязательств уклонились.

Роль Греты Тунберг

Эмоциональное выступление шведской школьницы привлекло внимание мировой общественности. Грета стала международной звездой. Одни ее прославляют, другие же считают лишь марионеткой активистов экологического движения.

Грету упрекают и в том, что, будучи родом из благополучной и зажиточной Швеции, она вообще не вправе говорить от имени всего населения Земли.

Но тем не менее деятельности Греты Тунберг не прошла без внимания первых лиц мировой политики.

США являются вторым по величине загрязнителем воздуха на планете. На первом месте - Китай. Президент США Дональд Трамп не разделяет точку зрения, что причина ухудшения экологии - промышленное загрязнение. Под его руководством в 2017 году США вышли из Парижского соглашения, дали старт добыче нефти в Арктике, отменили ограничения на добычу каменного угля.

Теории заговора

Разносторонние мнения и настроения в вопросе глобального потепления породили новые теории заговора.

По одной из них, правительства стран мира нанимают специальные самолеты, с которых в атмосферу распыляют химические вещества. Воздействие таких химикатов многосторонне - от изменения погодных условий до контроля над рождаемостью в мире и даже воздействия на когнитивные процессы и манипулирования с общественным настроением.

Но на самом деле распыление в атмосфере специальных аэрозолей препятствует проникновению на Землю солнечных лучей и предотвращает поверхность Земли от перегрева. Тем самым замедляются процессы глобального потепления.

Но по мнению сторонников Чем-трейлской теории заговора, цели этих распылений - химическое воздействие на население планеты, типа химического зомбирования их действий и воли.

Европейский союз - в авангарде экологического движения. Новый многолетний бюджет ЕС называется "зеленым" и призван значительно сократить потребление фоссильных энергоносителей и рост доли возобновляемой энергии.

А что Латвия?

Латвийское общество вопросы экологии волнуют в меньшей степени, чем жителей стран Западной и Южной Европы, где потепление климата ощущается наиболее существенно.

Здесь, в Латвии, мы это вроде бы не ощущаем. К тому же бытует представление, что мы и без того уже "зеленые", так как промышленности практически не осталось. Но это не так - говорят местные экологи. Потребление, производство мусора, выбросы от использования топлива оказывают свое влияние на среду.

И, по словам исследователя Латвийского университета Яниса Бризги, мы оказываем негативное влияние на среду на том же уровне, как и жители Германии или Швеции.

И чтобы достигнуть целей, выдвигаемых в ЕС, нам следует серьезно измениться, в том числе снизить эмиссию газов ежегодно на 10-15%, что, по словам Яниса Бризги, означает такой уровень промышленного производства, который существовал после развала СССР, когда производство фактически остановилось.

Но, похоже, природа спасает экологию сама и без помощи человека. Так, в результате остановки производства в большинстве стран мира на время пандемии Covid-19 атмосфера стала намного чище, небо над планетой прояснилось.

Видео: Экология и теории заговора