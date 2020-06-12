Пт, 12.06.2020
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  • Максим Галкин: "Мы немножко накопили и можем себе позволить посидеть без работы"

Максим Галкин: "Мы немножко накопили и можем себе позволить посидеть без работы"

Максим Галкин

ФОТО: https://www.instagram.com/maxgalkinru/?hl=ru

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин на своей Instagram-странице обратился к журналистам, которые сообщили, что Алла Пугачева якобы имеет турфирму, которая получала финансовую помощь от государства. 

"Не нуждаемся, не подавали на помощь и не собираемся, есть, Слава Богу, возможность и платить сотрудникам, и помогать другим. Журналисты, не плодите фейк!" - написал он под видео. 

"Что вы склоняете имя Пугачевой при каждом удобном случае?" - спросил Максим, обращаясь к журналистам. 

Он подчеркнул, что Алла Борисовна не подавала никакие документы на получение государственной помощи в связи с пандемией коронавируса. 

"У нее нет никакой турфирмы" - указал он. 

Он объяснил, что все это выдумки журналистов и никаких денег Алла Пугачева или ее вымышленная турфирма не получала. 

"Мы немножко накопили и можем себе позволить посидеть в пандемию без работы... Более того, стараемся помогать тем, у кого такой возможности нет", - сказал он. 

Максима Галкин в завершении еще раз подчеркнул, что им с Пугачевой не требуется финансовая помощь. 

Напомним, что это не первый раз, когда СМИ публикуют информацию об Алле Борисовне, которую Максим Галкин опровергает. До этого пресса писала о нефтяной скважине, которой якобы владеет Пугачева

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