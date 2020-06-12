Максим Галкин: "Мы немножко накопили и можем себе позволить посидеть без работы"

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин на своей Instagram-странице обратился к журналистам, которые сообщили, что Алла Пугачева якобы имеет турфирму, которая получала финансовую помощь от государства.
"Не нуждаемся, не подавали на помощь и не собираемся, есть, Слава Богу, возможность и платить сотрудникам, и помогать другим. Журналисты, не плодите фейк!" - написал он под видео.
"Что вы склоняете имя Пугачевой при каждом удобном случае?" - спросил Максим, обращаясь к журналистам.
Он подчеркнул, что Алла Борисовна не подавала никакие документы на получение государственной помощи в связи с пандемией коронавируса.
"У нее нет никакой турфирмы" - указал он.
Он объяснил, что все это выдумки журналистов и никаких денег Алла Пугачева или ее вымышленная турфирма не получала.
"Мы немножко накопили и можем себе позволить посидеть в пандемию без работы... Более того, стараемся помогать тем, у кого такой возможности нет", - сказал он.
Максима Галкин в завершении еще раз подчеркнул, что им с Пугачевой не требуется финансовая помощь.
Напомним, что это не первый раз, когда СМИ публикуют информацию об Алле Борисовне, которую Максим Галкин опровергает. До этого пресса писала о нефтяной скважине, которой якобы владеет Пугачева.
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