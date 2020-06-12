"Они беспросветные аутсайдеры КХЛ": журналист о ситуации с главным тренером в "Динамо"

В распоряжении издания Latvijas Avīze имеется информация, что уже на 90% известно, что следующим тренером "Динамо" станет Петерис Скудра. В российских СМИ, в свою очередь, бытует мнение, что следующим главным тренером рижского клуба может стать бывший ассистент Боба Хартли Вячеслав Козлов.

Председатель правления рижского "Динамо" Юрис Савицкис в разговоре с All Hockey в своих высказываниях о будущем главном тренере был уклончив.

Ерыкалов также утверждает, что сейчас борьба за пост главного тренера рижского "Динамо" проходит между Скудрой и Козловым.

"Петерис Скудра пусть и противоречивая личность, известная своей диктаторской натурой, но как тренер он не в пример опытнее Вячеслава Козлова. В резюме российского специалиста есть записи о работе ассистентом в "Спартаке" и "Авангарде".

"Рулил всеми процессами Вячеслав только в ВХЛ, когда непродолжительное время стоял во главе "Химика". Так себе резюме на роль спасителя латвийского хоккея", - написал Ерыкалов.

"Да и неслучайно ведь Хартли отказался от него. И ладно бы к Козлову приставили пару опытных ассистентов, но нет же! В помощники ему прочат Георгия Пуяца и Алексея Широкова - хоккеистов из Латвии, у которых на двоих один сезон тренерской работы", - язвительно продолжает Ерыкалов.

Сам Ерыкалов считает, что Козлов может выиграть конкуренцию у Скудры, потому что он дешевле. Скудра, в свою очередь, знает себе цену и не согласится работать за минимальные деньги.

В продолжении автор пишет, что к методам Скудры претензии могут появиться у игроков рижского "Динамо". Ерыкалов сравнил ситуацию в Риге с тем, что было когда-то в московском ЦСКА, когда им тоже приходилось выбирать между двумя тренерами. Однако, у рижского "Динамо" ситуация не настолько хороша, как она была тогда в команде российского хоккейного гиганта.

"Дело в том, что рижане - беспросветные аутсайдеры КХЛ, где есть всего пара человек, за которых есть смысл держаться. Если они будут определять будущее клуба, безоблачным оно точно не будет. Тогда как Скудра при всех его недостатках мог бы выжать максимум даже из посредственного состава. Но в Латвии это, похоже, не понимают", - завершил статью Ерыкалов.