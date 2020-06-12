Видео ⟩ Елизавета II впервые пообщалась с британцами в Zoom

Вчера, 11 июня, королева Великобритании впервые поучаствовала в видеоконференции, присоединившись к дочери в приложении Zoom.

To mark #CarersWeek2020, The Queen and The Princess Royal spoke to a group of carers who are supported by The @CarersTrust to find out more about the challenges they face. pic.twitter.com/ieMyPWlNeV — The Royal Family (@RoyalFamily) June 11, 2020

Елизавета II вместе с принцессой Анной побеседовала с британцами, ухаживающими за родственниками, которые в силу возраста, инвалидности или подтвержденного коронавируса прибывают в трудном положении.

В настоящее время в Великобритании насчитывается около семи миллионов неоплачиваемых опекунов, многим из них нужно было взять на себя еще больше обязанностей, в то время как их близкие должны оставаться дома.

Королева и принцесса поговорили с Алексом, Амной, Мэри и Надей, которые стали главными опекунами для членов своих семей. Они поговорили, сколько всего люди в их положении делают для поддержания ухода и как бывает сложно держать себя в руках, следить за собой и в то же время за теми, кому нужна их помощь. Во время разговора принцесса Анна, которая сейчас находится в своем загородном доме Гэткомб-Хаус в Глостершире, отметила:

"Мы должны задуматься о том, как мы можем помочь тем, кто ухаживает за другими людьми".

Ее Величество звонила прямо из Виндзорского замка, где проводит свою изоляцию. Беседа с королевой длилась примерно двадцать минут. В конце королева поблагодарила участниц разговора:

"Я с большим интересом послушала ваши рассказы и жизненные истории. И нахожусь под большим впечатлением от того, каких успехов вы достигли. Я очень рада, что мне удалось побеседовать с вами сегодня".

К слову, ранее Zoom королеве настраивали сотрудники замка, в этот раз, похоже, что королева лично освоила программу!

Напомним, супругу королевы, герцогу Эдинбургскому 10 июня исполнилось 99 лет. День рождения, который принцу Филиппу никогда не нравилось отмечать, он встретил в Виндзорском замке вместе с любимой супругой, в свою очередь, поздравления он принимал по Zoom.