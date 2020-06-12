Михаэлю Шумахеру сделают экспериментальную операцию

Итальянское СМИ сообщает, что упомянутая терапия стволовыми клетками будет проводиться под руководством известного специалиста Филиппа Менаше, который считается пионером клеточной хирургии. Упомянутый специалист уже проводил данную операцию легендарному пилоту, и, как отметил сам профессор, цель этой процедуры - восстановление нервной системы Михаэля.

Экс-пилоту "Феррари" в сердечную ткань вживят стволовые клетки. Предполагается, что это поможет регенерировать нервную систему бывшего гонщика. Эта операция считается "частично экспериментальной".

В свою очередь, другой прославленный нейрохирург, итальянец Никола Акьяри, высказался, что эффективность упомянутой процедуры ещё не изучена до конца.

"За последние 20 лет в науке наблюдается значительный прогресс касаемо терапии стволовыми клетками. Однако, это не меняет факта, что до сих пор о мозге человека известно очень мало. А потому нельзя прогнозировать то, к каким результатам приведёт эта терапия", - отметил нейрохирург.

В начале этого года Акьяри заявлял, что внешний вид Шумахера также значительно поменялся: "Его невозможно узнать. Нужно представлять человека, который очень отличается от той личности, что мы видели на трассе много лет назад. Из-за пережитой травмы мозга у него значительно изменились мускульная и скелетная структуры", - говорил итальянец.

Ещё недавно о состоянии здоровья Шумахера комментарии давал бывший товарищ по команде Фелипе Масса. Ральф, брат легендарного пилота, в свою очередь, воздержался от комментариев.

Напомним, Михаэль Шумахер восстанавливается после несчастного случая, произошедшего во время катания на лыжах в Альпах в 2013 году.