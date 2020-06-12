Чемпионат Испании по футболу возобновился победой "Севильи" в дерби

Первые 45 минут прошли без голов, а на 56-й минуте матча хозяева вышли вперёд благодаря удару полузащитника Лукаса Окампоса с пенальти. Ещё шесть минут спустя "Севилья" удвоила преимущество усилиями хавбека Фернандо.

Стоит отметить, что матч начался с минуты молчания. Футболисты выстроились вокруг центрального круга, чтобы почтить память жерт пандемии коронавируса.

Матчи в испанском чемпионате проходят без зрителей, но для того, чтобы командам было удобнее и привычнее - на протяжении всей игры из динамиков воссоздаётся шум трибун.

Благодаря этой победе "Севилья" набрала 50 очков и закрепилась на третьем месте в турнирной таблице. Вторую строчку занимает мадридский "Реал" (56 очков), а лидиром является "Барселона" (58 очков).

В пятницу, 12 июня, "Валенсия" примет "Леванте", на следующий день "Сельта" сыграет с "Вильярреалом", а "Барселона" в гостях с "Мальоркой". В воскресенье "Атлетик" примет "Атлетико", а "Реал" вернётся в сезон домашним матчем с "Эйбаром".

В чемпионате Испании осталось провести 11 туров и по предварительным прогнозам турнир будет завершён 26 июля.