Чемпионат Испании по футболу возобновился победой "Севильи" в дерби

В матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу, который стал первым после возобновления турнира, "Севилья" одержала победу над "Бетисом" со счётом 2:0.
Первые 45 минут прошли без голов, а на 56-й минуте матча хозяева вышли вперёд благодаря удару полузащитника Лукаса Окампоса с пенальти. Ещё шесть минут спустя "Севилья" удвоила преимущество усилиями хавбека Фернандо.
Стоит отметить, что матч начался с минуты молчания. Футболисты выстроились вокруг центрального круга, чтобы почтить память жерт пандемии коронавируса.
Матчи в испанском чемпионате проходят без зрителей, но для того, чтобы командам было удобнее и привычнее - на протяжении всей игры из динамиков воссоздаётся шум трибун.
Благодаря этой победе "Севилья" набрала 50 очков и закрепилась на третьем месте в турнирной таблице. Вторую строчку занимает мадридский "Реал" (56 очков), а лидиром является "Барселона" (58 очков).
В пятницу, 12 июня, "Валенсия" примет "Леванте", на следующий день "Сельта" сыграет с "Вильярреалом", а "Барселона" в гостях с "Мальоркой". В воскресенье "Атлетик" примет "Атлетико", а "Реал" вернётся в сезон домашним матчем с "Эйбаром".
В чемпионате Испании осталось провести 11 туров и по предварительным прогнозам турнир будет завершён 26 июля.
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