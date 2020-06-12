NEPLP: Поправки к закону о СМИ станут поворотной точкой в борьбе с российской пропагандой

Поправки станут поворотной точкой в борьбе с российской пропагандой, так как расширены права совета проверять истинных выгодоприобретателей СМИ, в результате NEPLP получит более мощное оружие, заявил председатель совета Ивар Аболиньш.

Поправки к закону предусматривают, что при оценке информации об истинном выгодоприобретателе NEPLP необходимо будет учитывать несколько критериев, например, угрожает ли он национальной безопасности и общественному порядку, состоит ли в антиправительственной или преступной организации.

NEPLP также должен будет принять во внимание, распространяются ли на истинного выгодоприобретателя международные или национальные санкции, имеет ли он судимости за преступления против человечества, военные преступления, геноцид, преступления, связанные с терроризмом, и преступления против государства.

Закон предусматривает, что с учетом доступной NEPLP информации, а также информации, предоставленной компетентными органами об истинном выгодоприобретателе, совет сможет принимать решения об аннулировании разрешений на вещание или ретрансляцию.

11 июня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону, предусматривающие, что в основное предложение телеканалов будет запрещено включать программы, в отношении которых в течение последних трех лет NEPLP принимал решения о запрете ретрансляции.