Пт, 12.06.2020
Латвийцы, с одной стороны, более закрыты, а с другой – более интеллигенты, строги, организованны. Мой опыт жизни в России заставлял меня постоянно держаться в напряжении. Здесь я хожу по улицам расслабленно. Тут очень спокойно. Я тут могу медитировать в центре города. Полина Побережская, бывшая россиянка

Фото ⟩ Платье дня: первая леди Латвии в красном

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Во время посещения Рижского родильного дома Первая леди Латвии Андра Левита была одета в яркое красное платье. Элегантность наряда подчеркнул поясок и асимметричное расположение пуговиц. В свою очередь, торжественность наряду придала золотая брошь. 

Отметим, что госпожа Левита прибыла в Родильный дом не просто так: это было торжественное мероприятие, где Первая леди Латвии подарила учреждению медицинское устройство с помощью которого у новорожденных можно будет уровень диоксида углерода и кислорода в крови без необходимости делать уколы и анализы крови. 

ФОТО: Мартиньш Отто, TVNET


Галерея: Первая леди Латвии посетила Рижский родильный дом

Напомним, супруга президента Латвии Эгила Левитса Андра вернулась к работе гинеколога. Ее новое место работы - медицинский центр ARS. 

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