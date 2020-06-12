Фото ⟩ Платье дня: первая леди Латвии в красном

Во время посещения Рижского родильного дома Первая леди Латвии Андра Левита была одета в яркое красное платье. Элегантность наряда подчеркнул поясок и асимметричное расположение пуговиц. В свою очередь, торжественность наряду придала золотая брошь.
Отметим, что госпожа Левита прибыла в Родильный дом не просто так: это было торжественное мероприятие, где Первая леди Латвии подарила учреждению медицинское устройство с помощью которого у новорожденных можно будет уровень диоксида углерода и кислорода в крови без необходимости делать уколы и анализы крови.
Галерея: Первая леди Латвии посетила Рижский родильный дом
Напомним, супруга президента Латвии Эгила Левитса Андра вернулась к работе гинеколога. Ее новое место работы - медицинский центр ARS.
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