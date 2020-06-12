Пт, 12.06.2020
Это вопиющий случай. Политика страуса со стороны руководства недопустима - руководство должно информировать общественность о каждом случае, когда раскрываются преступления должностных лиц в СГД. Янис Рейрс, министр финансов

На Рижской окружной дороге Саласпилс - Бабите столкнулись четыре автомобиля

Иллюстрация

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В пятницу, 12 июня, на Рижской окружной дороге Саласпилс - Бабите (A5) недалеко от Кекавы столкнулись четыре автомобиля, в результате чего транспортное сообщение временно блокировано, в микроблоге Twitter сообщила Госполиция. 

ДТП произошло на участке дороги между ротационными кругами Кекавы и Кегумса. 

Сообщается, что движение заблокировано в обоих направлениях.

По информации Latvijas valsts ceļi, объехать пробку можно по дороге Кекава-Скайсткалне (P89). 

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ