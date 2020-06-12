На Рижской окружной дороге Саласпилс - Бабите столкнулись четыре автомобиля

В пятницу, 12 июня, на Рижской окружной дороге Саласпилс - Бабите (A5) недалеко от Кекавы столкнулись четыре автомобиля, в результате чего транспортное сообщение временно блокировано, в микроблоге Twitter сообщила Госполиция.
ДТП произошло на участке дороги между ротационными кругами Кекавы и Кегумса.
Сообщается, что движение заблокировано в обоих направлениях.
По информации Latvijas valsts ceļi, объехать пробку можно по дороге Кекава-Скайсткалне (P89).
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