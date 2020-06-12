Цзю назвал слабое место Хабиба и объяснил, почему не смотрит UFC

Цзю назвал Нурмагомедова уникальным и классным бойцом, но отметил, что у него есть недостаток, над которым следует поработать.

"Ему бы поднять ручки, увеличить работу рук - и вообще будет классно", - сказал Цзю в интервью "Спорт-Экспрессу".

Бывший боксёр также признался, что не знает российского бойца MMA Петра Яна, который 11 июля проведёт бой за вакантный титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе против бразильца Жозе Алдо.

Интересно, что сам Ян, который на протяжении долгого времени занимался боксом, не раз отмечал, что является фанатом Константина Цзю.

Цзю рассказал, что не очень следит за этим видом спорта, потому что является "в каком-то смысле противником".

"Просто я был воспитан по-другому. Я понимаю, что это совершенно новый вид спорта. Я за свою жизнь не так много дрался на улице, в последний раз в 1990 году, но даже когда дрался, я знал, что лежачего бить нельзя. И даже удары ногами наносить считал зазорным. Но это мои взгляды, мои проблемы", - признался Цзю.

Что касается популярности ММА, то по словам Цзю, это связано с тем, что поменялась жизнь и люди стали другими. "ММА - более жесткое и кровавое зрелище, а люди же по натуре кровожадные. ММА - это неплохой вид спорта для коммерции. На этом они поднялись. Но основные бои в мире - всё равно боксерские", - сказал Цзю в интервью "Спорт-Экспрессу".

Константин Цзю - единственный в России абсолютный чемпион мира среди профессионалов. Боксёр владел титулами WBA, WBC и IBF в первом полусреднем весе. За время своей карьеры Цзю одержал 25 побед при двух поражениях. Свой заключительный бой боксёр провёл в 2005 году.