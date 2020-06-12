Фото ⟩ Есть даже бассейн: в Болдерае открыли новые социальные дома и оздоровительный центр

В пятницу, 12 июня, в Болдерае торжественно открыли первый завершенный этап строительства нового социального проекта Рижской думы - на улице Межрозишу, 43, реализован проект трех взаимосвязанных социальных жилых домов площадью 12 832 м2, сообщили RUS TVNET в Рижской думе.
Сообщается, что уже этим летом, с учетом ограничений, постепенно будет доступно здание с 218 квартирами, из которых 178 - однокомнатные, 37 - двухкомнатные, три - трехкомнатные квартиры и 69 квартир спроектированы в соответствии с требованиями доступности для людей с особыми потребностями.
Также есть 4 специальных помещения для инвалидных колясок с 44 зарядными станциями. Жилые помещения оборудованы тревожными кнопками.
Помимо жилых квартир в комплексе зданий будет оздоровительный центр, который будет занимать 3997 м2. Здесь, помимо обычных услуг, будут бассейны для взрослых и детей, помещения для физиотерапии и реабилитации с тренажерным залом. Также планируется проведение функциональной и рентгенологической диагностики.
Также здесь будет расположен Рижский территориальный центр социального обслуживания Bolderāja.
Галерея: Открытие нового социального проекта Рижской думы
Отмечается, что во втором этапе строительства планируется работа над проектом по строительству четырех социальных домов площадью около 16 800 м2 с общим количеством квартир не менее 471, если строятся однокомнатные квартиры, или 350, если строятся квартиры разных размеров.
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