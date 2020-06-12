Фото ⟩ Есть даже бассейн: в Болдерае открыли новые социальные дома и оздоровительный центр

Сообщается, что уже этим летом, с учетом ограничений, постепенно будет доступно здание с 218 квартирами, из которых 178 - однокомнатные, 37 - двухкомнатные, три - трехкомнатные квартиры и 69 квартир спроектированы в соответствии с требованиями доступности для людей с особыми потребностями.

Также есть 4 специальных помещения для инвалидных колясок с 44 зарядными станциями. Жилые помещения оборудованы тревожными кнопками.

Помимо жилых квартир в комплексе зданий будет оздоровительный центр, который будет занимать 3997 м2. Здесь, помимо обычных услуг, будут бассейны для взрослых и детей, помещения для физиотерапии и реабилитации с тренажерным залом. Также планируется проведение функциональной и рентгенологической диагностики.

Также здесь будет расположен Рижский территориальный центр социального обслуживания Bolderāja.

Галерея: Открытие нового социального проекта Рижской думы

Отмечается, что во втором этапе строительства планируется работа над проектом по строительству четырех социальных домов площадью около 16 800 м2 с общим количеством квартир не менее 471, если строятся однокомнатные квартиры, или 350, если строятся квартиры разных размеров.