Названы четыре страны Европы, приезжая из которых необходимо соблюдать самоизоляцию

В свою очередь самоизоляцию могут не соблюдать лица, приехавшие в Латвию из Ирландии, Люксембурга, Нидерландов, Италии, Дании, Польши, Румынии, Франции, Финляндии, Германии, Чехии, Эстонии, Австрии, Болгарии, Литвы, Венгрии, Норвегии, Швейцарии, Кипра, Греции, Исландии, Словакии, Хорватии, Словении, Лихтенштейна, Мальты и Испании.

В этих странах 14-дневная заболеваемость Covid-19 составляет менее 15 случаев на 100 тысяч жителей.

В Латвии к 12 июня заболеваемость упала до 1,75 случая на 100 тысяч жителей. В Эстонии на 12 июня 14-дневная заболеваемость составляет 8,59 случаев на 100 тысяч жителей, а в Литве - 3,53 случая.

Наибольшая заболеваемость в группе стран ЕС и ЕЭЗ до сих пор отмечается в Швеции, где она на сегодняшний день составляет 124,38 случая на 100 тысяч жителей.

Напомним, на 5 июня 14-дневная заболеваемость составляла 96,16 случая на 100 тысяч жителей.

В Великобритании заболеваемость остается выше контрольной отметки в 15 случаев, на 12 июня достигнув 32,82 случая на 100 000 тысяч жителей.

Нулевое число случаев на 100 000 населения в настоящее время зарегистрировано только в Лихтенштейне, тогда как в Хорватии, где этот показатель является вторым наименьшим в ЕС и ЕЭЗ, заболеваемость за последние 14 дней составляет 0,10 на 100 000 жителей.