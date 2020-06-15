"Я была готова убивать голубей и жарить их". История Маши из Казахстана, которая ворвалась в UFC

Агапова одержала победу уже в первом раунде, проведя сперва хайкик, а затем удушающий приём. Бой был остановлен через 2 минуты 42 секунды. Мария нанесла 29 акцентированнных ударов, из них 20 - в область головы.

Таким образом, Агапова стала первым бойцом из Казахстана, который выступил на турнире UFC. Теперь её статистика выглядит так - 9 побед и одно поражение.

Чем же интересна Мария и почему за ней нужно следить?

Во-первых, спортсмены с постсоветского пространства в UFC - это всегда событие. Во-вторых, к своим 23 годам Мария успела повидать многое, и суровые жизненные испытания и упрямый характер закалили её.

Агапова родилась в Павлодаре, но год назад перебралась в США, где предприняла неудачную попытку попасть в UFC. С тех пор Мария живёт в Майами и тренируется с серьёзными бойцами в зале American Top Team.

Неудача в первом поединке за океаном не угробила карьеру Марии - её заметили в Invicta, и уже через год она всё-таки попала в UFC.

С залом American Top Team связана ещё одна история, в результате которой Мария чуть не осталась без глаза. Во время одного из спаррингов оппонент попал Агаповой в область глаза и сломал орбитальную кость.

"Это было жёстко. У меня до сих пор глаз чуть косит. Меня отвезли в больницу, и я опасалась, что не смогу больше ни драться, ни видеть. Мне предложили его зашить. Либо за 1000 долларов с наркозом, либо за 200 долларов - без. А откуда у меня 1000 долларов? Пришлось так зашивать", - рассказала Мария в интервью "Вестнику ММА".

До переезда в США Агапова представляла отделение клуба "Ахмат" в Казахстане, где благодаря татуировкам и тоннелям в ушах была одним из самых ярких и заметных бойцов. Кроме того, она является первой в истории Казахстана чемпионкой мира по ММА.

Незадолго до турнира UFC on ESPN 10 спортсменка дала несколько интервью, в которых отметилась неоднозначными высказываниями. Так, например, Агапова заявила, что никогда не выйдет замуж за парня из СНГ.