"Я была готова убивать голубей и жарить их". История Маши из Казахстана, которая ворвалась в UFC

В минувшие выходные Мария Агапова из Казахстана провела яркий дебют в UFC, выиграв бой на турнире UFC on ESPN 10 против американки Ханны Сайферс.
Агапова одержала победу уже в первом раунде, проведя сперва хайкик, а затем удушающий приём. Бой был остановлен через 2 минуты 42 секунды. Мария нанесла 29 акцентированнных ударов, из них 20 - в область головы.
Таким образом, Агапова стала первым бойцом из Казахстана, который выступил на турнире UFC. Теперь её статистика выглядит так - 9 побед и одно поражение.
Чем же интересна Мария и почему за ней нужно следить?
Во-первых, спортсмены с постсоветского пространства в UFC - это всегда событие. Во-вторых, к своим 23 годам Мария успела повидать многое, и суровые жизненные испытания и упрямый характер закалили её.
Агапова родилась в Павлодаре, но год назад перебралась в США, где предприняла неудачную попытку попасть в UFC. С тех пор Мария живёт в Майами и тренируется с серьёзными бойцами в зале American Top Team.
Неудача в первом поединке за океаном не угробила карьеру Марии - её заметили в Invicta, и уже через год она всё-таки попала в UFC.
С залом American Top Team связана ещё одна история, в результате которой Мария чуть не осталась без глаза. Во время одного из спаррингов оппонент попал Агаповой в область глаза и сломал орбитальную кость.
"Это было жёстко. У меня до сих пор глаз чуть косит. Меня отвезли в больницу, и я опасалась, что не смогу больше ни драться, ни видеть. Мне предложили его зашить. Либо за 1000 долларов с наркозом, либо за 200 долларов - без. А откуда у меня 1000 долларов? Пришлось так зашивать", - рассказала Мария в интервью "Вестнику ММА".
До переезда в США Агапова представляла отделение клуба "Ахмат" в Казахстане, где благодаря татуировкам и тоннелям в ушах была одним из самых ярких и заметных бойцов. Кроме того, она является первой в истории Казахстана чемпионкой мира по ММА.
Незадолго до турнира UFC on ESPN 10 спортсменка дала несколько интервью, в которых отметилась неоднозначными высказываниями. Так, например, Агапова заявила, что никогда не выйдет замуж за парня из СНГ.
"Я поняла, что вообще замуж не выйду за человека из СНГ. Это просто опасно для жизни… У нас, если муж тебя изобьёт, что ты сделаешь? Пойдёшь и скажешь кому-нибудь, а тебе ответят: "Ой, это ты виновата, довела мужика". Пойдёшь в милицию - скажут то же самое. Максимум - оштрафуют всю семью, заберут деньги из вашего бюджета, а муж продолжит дальше бить…" - сказала Мария "Спорт-Экспрессу".
Затем Агапова рассказала о том, как проходили её первые месяцы в США, и призналась, что даже в худшие времена не собиралась возвращаться в Казахстан.
"У меня был план, как можно в США бомжевать. Хотела сдать вещи в камеру хранения, купить палатку и жить в ней. Тренироваться, мыться и заряжать телефон можно было в зале, а вот с ночлегом были проблемы. Я была готова убивать голубей и жарить их на костре, но даже в мыслях не было возвращаться домой", - рассказала Мария в интервью news.ru.
Стоит уточнить, что Агапова - вегетарианка. А ещё казахстанка с головой погружена в творчество и между тренировками переводит книги с английского языка, увлекается изучением религий и рисует картины. В одном из интервью девушка признавалась, что, если бы не ММА, она могла бы стать художницей.
"За пару дней до подписания контракта с UFC у меня вообще кончилась еда. Я продолжала рисовать картины по ночам, а утром тренировалась. Состояние было ужасное. У меня уже с головой не всё в порядке было: то плакала, то смеялась. Я влезла в такие долги, что сомневалась, что вообще их когда-то отдать смогу", - вспоминала Мария в интервью "Территории ММА".
Все эти высказывания были неоднозначно приняты, и Агапова столкнулась с хейтом и негативными комментариями. Правда, это не сильно волновало спортсменку, и на свой первый бой под эгидой UFC она вышла максимально сосредоточенной.
Глядя на её яркий дебют, можно с уверенностью сказать, что UFC подписал контракт с бойцом, который будет дарить яркие шоу и в обозримом будущем будет претендовать на звание звезды промоушна.
Пока, правда, не стоит спешить с прогнозами. Очень интересно, как сложится судьба спортсменки за океаном.
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