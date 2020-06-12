Lidl на улице Калнциема: разрешение на строительство получено, но с условиями

На этой неделе Рижская стройуправа все же приняла решение выдать разрешение на строительство проекта магазина Lidl на улице Калнциема, 38, но с несколькими условиями, сообщил агентству LETA представитель ведомства Эдгар Бутанс.
Условия предусматривают, что решение нового здания должно вписываться "в окружающий ландшафт застройки, принимая во внимание масштаб окружающей среды, структуру, композиционные принципы, визуальные связи в пространстве улиц и площадей и закономерности эволюции конкретной структуры участка".
Девелоперы проекта также должны озеленить территорию, в том числе посадкой лип на улицах Калнциема и Мелнсила.
Условия также предусматривают, что в проекте магазина необходимо уменьшить количество парковок для транспортных средств.
По словам представителя Lidl Ингарса Рудзитиса, уже увеличено количество планируемых насаждений и уменьшено число парковочных мест со 146 до 130.
Торговая сеть Lidl представлена в 30 странах мира с более чем 10 500 магазинами. В настоящее время магазины Lidl из стран Балтии расположены только в Литве, однако в Латвии компания планирует открыть магазины еще в этом году, поэтому в нескольких городах ведется активное строительство магазинов. На улице Калнциема это сопровождается протестами местных активистов.
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