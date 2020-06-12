Lidl на улице Калнциема: разрешение на строительство получено, но с условиями

Условия предусматривают, что решение нового здания должно вписываться "в окружающий ландшафт застройки, принимая во внимание масштаб окружающей среды, структуру, композиционные принципы, визуальные связи в пространстве улиц и площадей и закономерности эволюции конкретной структуры участка".

Девелоперы проекта также должны озеленить территорию, в том числе посадкой лип на улицах Калнциема и Мелнсила.

Условия также предусматривают, что в проекте магазина необходимо уменьшить количество парковок для транспортных средств.

По словам представителя Lidl Ингарса Рудзитиса, уже увеличено количество планируемых насаждений и уменьшено число парковочных мест со 146 до 130.

Торговая сеть Lidl представлена ​​в 30 странах мира с более чем 10 500 магазинами. В настоящее время магазины Lidl из стран Балтии расположены только в Литве, однако в Латвии компания планирует открыть магазины еще в этом году, поэтому в нескольких городах ведется активное строительство магазинов. На улице Калнциема это сопровождается протестами местных активистов.