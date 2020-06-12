Пт, 12.06.2020
Латвийцы, с одной стороны, более закрыты, а с другой – более интеллигенты, строги, организованны. Мой опыт жизни в России заставлял меня постоянно держаться в напряжении. Здесь я хожу по улицам расслабленно. Тут очень спокойно. Я тут могу медитировать в центре города. Полина Побережская, бывшая россиянка

Видео ⟩ Полицейский автомобиль в Латгале столкнулся с лосем

ФОТО: TVNET

Вечером в пятницу, 12 июня, в окрестностях Сакстагалса полицейский автомобиль столкнулся с лосем. 

Видео: Полицейский автомобиль столкнулся с лосем

Около 17.30 в Сакстагальской волости на дороге A12 автомобиль Opel Moka столкнулся с лосем, порталу TVNET сообщила представитель Госполиции Лина Кальке. 

Согласно предварительной информации, в результате ДТП полицейские не пострадали, лось также остался жив. 

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