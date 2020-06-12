Видео ⟩ Полицейский автомобиль в Латгале столкнулся с лосем

Видео: Полицейский автомобиль столкнулся с лосем

Около 17.30 в Сакстагальской волости на дороге A12 автомобиль Opel Moka столкнулся с лосем, порталу TVNET сообщила представитель Госполиции Лина Кальке.

Согласно предварительной информации, в результате ДТП полицейские не пострадали, лось также остался жив.