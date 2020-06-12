Пт, 12.06.2020
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Путин впервые за несколько месяцев появился на публике. Социальную дистанцию никто не держал

12 июня - День России

ФОТО: Reuters/ScanPix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:  

  • Путин впервые за несколько месяцев появился на публике. Послушал гимн, выступил с речью и вручил награды. Социальную дистанцию никто не держал. В маске и перчатках был только врач Леонид Рошаль. Напомним, 12 июня - День России.
  • Бюджетников принуждают к онлайн-голосованию за новую Конституцию. В самой Москве это уже подтвердили, а вот Центризбирком называет жалобы "фейками". Как и почему это приходит.
  • Российским регионам не хватает врачей и медсестер. Власти не могут справиться со вспышкой коронавируса. Северодвинск закрыли на карантин. Что там происходит.
  • Аннексированный Крым готовится с самой мощной за 150 лет засухе. В Симферополе впервые начали подавать воду из скважин. Справится ли полуостров без воды из Днепра?

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 12.06.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 

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