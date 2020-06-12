Пт, 12.06.2020
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Финляндия и Польша открыты для жителей стран Балтии без 14-дневной самоизоляции

Краков, Польша. Иллюстрация

ФОТО: LUKASZ GAGULSKI / EPA

Жители Латвии, Литвы и Эстонии смогут въезжать в Финляндию и Польшу, не соблюдая 14-дневную самоизоляцию, сообщил агентству LETA министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

В Польшу без необходимости соблюдать двухнедельную самоизоляцию можно будет отправляться уже с 13 июня, когда Польша отменит пограничный контроль, а в Финляндию - с 15 июня.

В первой половине июня верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ЕС порекомендует странам-участницам блока открыть свои внешние границы для путешественников из не входящих в ЕС стран начиная с 1 июля.

Ринкевич подчеркнул, что это рекомендация, а не обязанность, и Латвия в своих решениях будет руководствоваться эпидемиологической ситуацией.

"Пока мы не готовы говорить об открытии границ с такими странами, где уровень заболеваемости существенно выше, чем в Европе или Балтийском регионе ", - подчеркнул министр, выразив надежду на то, что ситуация постепенно улучшится.

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