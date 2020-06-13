ДТП в Риге: грузовик случайно помог легковушке "влететь" в рекламный щит

"Еду, смотрю направо. Никого нет. Но там женщина за рулем, наверное, находилась в слепой для меня зоне. Я ее не видел. Медленно начал перестраиваться, услышал удар, вернулся на свою полосу, но уже увидел, что машина меня обогнала и врезалась. Я остановился. Машина меня обогнала и влетела сюда. Я ее зацепил, немного, но это произошло потому, что у грузовика в этом месте нет видимости. Сразу же выскочил из машины, подбежал к женщине. Спросил, не болит ли где. Она ответила, что все в порядке. Посмотрел, что в машине есть детские кресла, детей нет. Слава богу. Она была одна", - рассказал водитель фуры Олег.