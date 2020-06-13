ДТП в Риге: грузовик случайно помог легковушке "влететь" в рекламный щит

Утром в четверг на улице Калнциема недалеко от перекрестке с улицей Дрейлиню произошла авария, в которой пострадали автомобиль Audi и грузовик MAN, пишет Degpunktā.
"Еду, смотрю направо. Никого нет. Но там женщина за рулем, наверное, находилась в слепой для меня зоне. Я ее не видел. Медленно начал перестраиваться, услышал удар, вернулся на свою полосу, но уже увидел, что машина меня обогнала и врезалась. Я остановился. Машина меня обогнала и влетела сюда. Я ее зацепил, немного, но это произошло потому, что у грузовика в этом месте нет видимости. Сразу же выскочил из машины, подбежал к женщине. Спросил, не болит ли где. Она ответила, что все в порядке. Посмотрел, что в машине есть детские кресла, детей нет. Слава богу. Она была одна", - рассказал водитель фуры Олег.
Мужчина рассказал, что за его более чем сорокалетнюю карьеру это первый серьезный случай. Однако, как видно, даже опыт не дает стопроцентной гарантии, что до пункта назначения получится добраться без происшествий.
На вопрос репортера Degpunktā, кто виновен в этом ДТП, Олег не скрывая говорит, что виновен он сам. "Я же перестраивался. Это любой скажет. Это моя вина, я не отрицаю", - сказал Олег.
Последствия аварии примерно на полчаса значительно осложнили движения. Как только полицейские разобрались с формальностями, грузовик смог оставить место происшествия и движение было полностью восстановлено.
Смотрите сюжет на латышском языке:
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