Сб, 13.06.2020
Латвийцы, с одной стороны, более закрыты, а с другой – более интеллигенты, строги, организованны. Мой опыт жизни в России заставлял меня постоянно держаться в напряжении. Здесь я хожу по улицам расслабленно. Тут очень спокойно. Я тут могу медитировать в центре города. Полина Побережская, бывшая россиянка

В Латвии - один новый случай Covid-19; один человек умер

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ФОТО: Evija Trifanova / LETA

За последние сутки выявлен один новый случай Covid-19, сделано 1392 теста.  Скончался один человек, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).

Умерший находился в возрастной категории от 70 до 75 лет, у него было несколько хронических заболеваний.

Всего с начала пандемии протестировано 126 054 человека, выявлено 1097 случаев заболевания. 

Выздоровели после Covid-19 845 человек, умерли - 28.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что за последние сутки не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В больницах находятся семь пациентов, у шести заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц 169 пациентов, переболевших Covid-19.

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