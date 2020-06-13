В Латвии - один новый случай Covid-19; один человек умер

Умерший находился в возрастной категории от 70 до 75 лет, у него было несколько хронических заболеваний.

Всего с начала пандемии протестировано 126 054 человека, выявлено 1097 случаев заболевания.

Выздоровели после Covid-19 845 человек, умерли - 28.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что за последние сутки не госпитализирован ни один пациент с Covid-19. В больницах находятся семь пациентов, у шести заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц 169 пациентов, переболевших Covid-19.