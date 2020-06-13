Пандемия привела к новым тенденциям на рынке недвижимости Латвии

На начальном этапе режима чрезвычайной ситуации активность на рынке недвижимости резко рухнула - многие сделки были приостановлены, покупатели хотели подождать, да и очная работа агентов недвижимости остановилась.

Однако в конце апреля интерес к ипотечным кредитам постепенно восстановился, и в мае даже превысил предпандемийный уровень - сейчас еженедельно банки получают более 300 заявок на ипотечные кредиты.

Крупнейшие группы клиентов, получающие кредиты на покупку жилья, - это молодые семьи, люди в возрасте от 30 до 35 лет (34%), молодые специалисты в возрасте от 26 до 30 лет (17%) и опытные эксперты в возрасте от 35 до 45 лет, которым удалось улучшить условия жизни (14-15%), рассказала Инкуна Криева, эксперт по жилищном кредитованию банка Luminor. По ее словам, в последние месяцы на рынке наблюдаются несколько новых тенденций - люди хотят приобрести недвижимость, которая находится ближе к природе, а также думают о том, чтобы дома была возможность обустроить рабочее место.

Хотят быть ближе к природе

Данные банка Luminor свидетельствуют, что в апреле и мае на 12% выросло число выданных на покупку частных домов кредитов, увеличилась и пропорция проданных в Рижском районе частных домов.

"Видим, что клиенты больше интересуются недвижимостью за пределами Риги с озелененной территорией или садом - люди хотят приобрести дачи или садовые дома под Ригой, в том числе восстановленную собственность, чтобы можно было проводить больше времени на свежем воздухе и оборудовать свой сад.

Семьи, ищущие новую квартиру, сейчас больше оценивают альтернативу жилью в городе и больше отдают предпочтение рядным домам под Ригой с небольшой придомовой территорией. На недвижимость такого вида наблюдается большой спрос, однако предложение к сожалению недостаточно", - указывает Криева.

Жилье приспосабливают к работе из дома

Выбирая новое жилье, многие сейчас смотрят, будет ли в нем возможность оборудовать рабочее место, однако дополнительные квадратные метры требуют и дополнительных расходов. Таким образом, чаще всего квартиры с отдельным рабочим местом выбирают люди, которые полностью перешли на удаленную работу и могут позволить себе дополнительную комнату. В свою очередь большая часть ищет способы, как оборудовать отдельное рабочее место в уже имеющихся помещениях, выбирая легко приспосабливаемую мебель и оборудование.

Удаленное оформление документов

Эксперт рассказывает, что сейчас почти половину всех процессов по приобретению недвижимости можно произвести удаленно, используя цифровые возможности - начиная с видеоконсультаций с банком, видеовизита к нотариусу и заканчивая удаленной выдачей документов в земельной книге. В данном случае удобным решением является версия Smart-ID Qualified, которая выполняет также функции электронной подписи и позволяет подписывать документы удаленно.