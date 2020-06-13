В Латвии не будут сидеть без электричества во время парада в Москве; Пост на Facebook – это неправда

Неправда — утверждение не соответствует правде, у него нет доказательств, автор высказывания врет или несознательно обманывает.

ФОТО: Facebook

В этом году парад Победы в России пройдёт 24 июня. Никаких планов намеренно отключать электричество в Латвии нет.

Предприятие Sadales tīkls отмечает, что запланированных работ с отключениями подачи электроэнергии в этот день тоже не ожидается.

В записи не упоминается имя конкретного премьер-министра Латвии, которому приписывается цитата. Нынешний премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") этого не говорил, подчёркивает в разговоре с Re:Check его пресс-секретарь Сандрис Сабаевс. "Это не соответствует правде, премьер-министр ничего такого не говорил".

Введя данную цитату в поисковик Google, можно найти более развёрнутую сатирическую статью 2018 года. Правда, на эту статью ссылка в публикации Натальи Саморуковой на Facebook 8 июня этого года не даётся. В найденной статье 2018 года цитата, которую пользователь также приводит в своей записи, приписывается премьер-министру Латвии того времени — Марису Кучинскису (СЗК). Он, в свою очередь, называет это бредом и подтверждает, что, разумеется, такого не говорил.

Автор публикации себя называет Натальей Саморуковой из Москвы. Про место работы в профиле указано, что она является певчей в Русской православной церкви. Фотография пользователя – коллаж, на котором лицо человека не изображено. Аккаунт публикует гораздо больше постов, нежели привычно для обычного пользователя. Например, кроме данного поста, в этом аккаунте 8 июня в период с 7.30 утра до 10.12 Re:Check удалось насчитать ещё 31 публикацию. Такая активность вызывает подозрение, что под этим аккаунтом действует бот.

В профиле публикуется разного рода информация и картинки, главным образом прославляющие Российскую власть и высмеивающие другие страны. Основная масса этих постов не получает большого внимания, однако информация об "отключении электричества в Латвии" получило огласку.

Вывод: Публикация о том, что "в Латвии на время проведения Парада Победы отключат электричество" – это неправда. Также цитату, приписываемую премьер-министру Латвии, не говорил ни нынешний, ни бывший премьер-министр Латвии. Опубликованные утверждения не соответствуют правде.