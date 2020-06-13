Видео ⟩ Элтон Джон высоко оценил кавер-версию своей песни в исполнении скрипача из Латвии

Британский музыкант и исполнитель Элтон Джон в своем Instagram-аккаунте опубликовал кавер-версию своей песни "I’m Still Standing" в исполнении скрипача из Латвии Роберта Баланаса.
"Недавно мне прислали эту запись Роберта Баланаса, и я подумал, что это так фантастично, что я захотел поделиться с вами", - написал Элтон Джон.
Он указал, что Роберт сейчас учится в Королевской музыкальной академии и подготовил эту композицию к престижному мероприятию, которое должно было пройти в мае. Там Элтон должен был встретиться с Баланасом.
"Аранжировка Роберта слишком хорошо, чтобы ее пропустить. Я так счастлив, что он мне ее прислал. Я надеюсь, что у меня будет возможно встретить Роберта и слушать его исполнение живьем", - отметил он.
Видео: Роберт Баланас - "I’m Still Standing"
I was recently sent this video by @rbalanas and I thought it was so fantastic, I just had to share it with you all. Roberts is a student at @royalacademyofmusic and put together this arrangement of ‘I’m Still Standing’ for their Regents’ event that was due to happen back in May. It’s far too good to go to waste, so I’m very glad that you recorded it and sent it to me! I hope to one day get the opportunity to meet you and see you perform in person. 🚀 #RAMplaysON
Роберт Баланас - 24-летний латвийский скрипач. В 16 лет дебютировал в Лондоне на сцене Королевского фестивального зала. В последнее время он покоряет публику своей виртуозной игрой и необычными аранжировками. Роберт частый гость на таких радиостанциях как Classic FM, Scala un BBC 3. Музыкант выступал в престижных концертных залах во многих уголках мира. Сейчас он единственный скрипач из Латвии, который был включен в дипломную программу Королевской музыкальной академии в Лондоне. Вместе с ним в этой программе обучается его сестра - виолончелистка Маргарита Баланас.
Напомним, что Элтон Джон выступал в Латвии несколько раз.
Галерея: Концерт Элтона Джона
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