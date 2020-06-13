Видео ⟩ Элтон Джон высоко оценил кавер-версию своей песни в исполнении скрипача из Латвии

"Недавно мне прислали эту запись Роберта Баланаса, и я подумал, что это так фантастично, что я захотел поделиться с вами", - написал Элтон Джон.

Он указал, что Роберт сейчас учится в Королевской музыкальной академии и подготовил эту композицию к престижному мероприятию, которое должно было пройти в мае. Там Элтон должен был встретиться с Баланасом.

"Аранжировка Роберта слишком хорошо, чтобы ее пропустить. Я так счастлив, что он мне ее прислал. Я надеюсь, что у меня будет возможно встретить Роберта и слушать его исполнение живьем", - отметил он.

Видео: Роберт Баланас - "I’m Still Standing"

Роберт Баланас - 24-летний латвийский скрипач. В 16 лет дебютировал в Лондоне на сцене Королевского фестивального зала. В последнее время он покоряет публику своей виртуозной игрой и необычными аранжировками. Роберт частый гость на таких радиостанциях как Classic FM, Scala un BBC 3. Музыкант выступал в престижных концертных залах во многих уголках мира. Сейчас он единственный скрипач из Латвии, который был включен в дипломную программу Королевской музыкальной академии в Лондоне. Вместе с ним в этой программе обучается его сестра - виолончелистка Маргарита Баланас.

Напомним, что Элтон Джон выступал в Латвии несколько раз.

Галерея: Концерт Элтона Джона