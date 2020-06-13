Сб, 13.06.2020
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"Спасибо, что научил меня любить": Агата Муцениеце сделала неожиданное признание о Прилучном

ФОТО: https://www.instagram.com/star_novosty/?hl=en

12 июня в соцсетях прошел флешбом #деньспасибо, в котором приняла участие и латвийская актриса Агата Муцениеце. Девушка не могла не поблагодарить своего бывшего супруга Павла Прилучного. 

Свое обращение она разместила в Instagram-сторис. Муцениеце поблагодарила мужа, с которым сейчас разводится. Она призналась, что он оказал влияние на ее мировоззрение и помог ощутить то, что раньше она никогда не чувствовала.

"Я бы хотела сказать спасибо Паше за то, что он научил меня любить. Только благодаря ему я поняла, что действительно могу любить другого человека. Спасибо, Паша", - сказала она.

Прилучный в ответ поблагодарил супругу и отметил ее в своем сторис. 

Напомним, ранее стало известно, что Павел оплатил лечение Агаты Муцениеце после расставания

Тем не менее, актриса уже подтвердила, что развод пары в процессе. В конце февраля как гром среди ясного неба грянула новость, что одна из самых красивых пар российского шоу-бизнеса - Агата Муцениеце и Павел Прилучный - разводится. Актеры познакомились на съемках популярного телесериала "Закрытая школа" в 2010 году и уже спустя год сыграли тайную свадьбу. В браке у них родились двое детей - дочь Мия и сын Тимофей.

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