Фото ⟩ В Риге проходит выставка "Дом 2020". Смотрите, что на ней можно найти

Отметим, что мероприятие еще можно посетить, однако стоит помнить о мерах предосторожности - плотность посетителей установлена не более одного человека на 4 м2 общедоступной площади помещений и не более 50 % проектной вместимости выставочного центра. Каждому посетителю доступна информация о максимально допустимом количестве людей. В выставочном центре регулярно проводится дезинфекция помещений, размещаются средства дезинфекции рук и предупреждения о необходимости проявлять социальную ответственность и соблюдать дистанцию 2 метра.