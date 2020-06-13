Фото ⟩ В Риге проходит выставка "Дом 2020". Смотрите, что на ней можно найти

В выставочном холле "Кипсала" с 12 по 14 июня проходит выставка "Дом 2020" - крупнейшее в Латвии событие строительной отрасли. На выставке свою продукцию представили ведущие мировые производители товаров для дома и ремонта, а посмотреть на это пришло большое количество людей - судя по всему, за время режима чрезвычайной ситуации жители сильно истосковались по публичным мероприятиям.
Галерея: Выставка "Дом-2020"
Отметим, что мероприятие еще можно посетить, однако стоит помнить о мерах предосторожности - плотность посетителей установлена не более одного человека на 4 м2 общедоступной площади помещений и не более 50 % проектной вместимости выставочного центра. Каждому посетителю доступна информация о максимально допустимом количестве людей. В выставочном центре регулярно проводится дезинфекция помещений, размещаются средства дезинфекции рук и предупреждения о необходимости проявлять социальную ответственность и соблюдать дистанцию 2 метра.
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