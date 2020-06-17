Нетипичный интерес Китая к Литве

В 2019 году китайско-литовские отношения пережили как грандиозный прорыв, так и большой шаг назад. Константин Андрияускис, ассоциированный профессор кафедры азиатских исследований Вильнюсского университета объясняет, чем Литва привлекает Китай и что именно его интересует во всем регионе Восточной Европы.
Литовский центр восточноевропейских исследований (EESC) опубликовал исследование Андрияускиса о растущем присутствии Китая в Литве. Особенно он отмечает 2019 год, когда китайско-литовские отношения были похожи на американские горки.
Большие надежды
Наибольшая международная привлекательность Китая заключается в экономических возможностях, которые он предлагает. Хотя экономические отношения между Китаем и Литвой далеки от своего потенциала, в 2017 году двусторонняя торговля между этими странами впервые превысила отметку в один миллиард евро. Однако хотя объем литовского экспорта в Китай, который был определен в качестве приоритетной страны экспорта, рос довольно быстро, он по-прежнему в пять раз меньше объема импорта из Китая.
Китай участвует в нескольких инфраструктурных проектах в Литве, но в последние годы наблюдается огромный энтузиазм в плане сотрудничества в области технологий, пишет Андрияускис. За пять лет экспорт литовских технологий в Китай увеличился на 7,4%, достигнув более 22 миллионов евро. Большая часть этого составляет область лазерной технологии.
Неожиданный визит китайского миллиардера Джека Ма в Вильнюс в июле 2019 года породил надежды на крупный прорыв в литовско-китайском сотрудничестве в области технологий. Ма является основателем китайской группы Alibaba Group и одним из самых богатых людей в мире.
Прежде чем Ма инвестирует в новую страну, он часто приезжает, чтобы увидеть ее своими глазами.
Два шага назад
Однако в том же году произошли два других события, которые подорвали отношения между Литвой и Китаем. Они не были связаны с экономической сферой, а скорее - с политической.
Первое событие произошло в знаменательную дату - 23 августа, когда в Латвии, Литве и Эстонии отмечалось 30-летие Балтийского пути. В тот же день около 210 000 сторонников демократии в Гонконге собрались на аналогичную акцию "Гонконгский путь", протестуя против законопроекта о выдаче подозреваемых Китаю.
Когда в Вильнюсе несколько сотен человек в знак солидарности с гонконгцами взялись за руки, они столкнулись с небольшой, но громкой группой китайских сторонников. Два гражданина Китая были ненадолго задержаны - за нарушение общественного порядка им пришлось заплатить штраф в размере 15 евро. Министерство иностранных дел Литвы вызвало посла Китая и направило в Китай ноту протеста. Как и ожидалось, китайское посольство отрицало причастность дипломатов к акции протеста и выразило надежду, что "преследуемые китайским правительством меры не будут предприняты в будущем".
Второй палкой в колесе литовско-китайских отношений стал отчет литовских спецслужб в 2019 году об угрозах национальной безопасности. Впервые китайская шпионская деятельность была названа угрозой национальной безопасности Литвы наряду с "долгоживущими" в этом списке Россией и Беларусью. В докладе подчеркивается, что "растущая агрессия китайских спецслужб и служб безопасности в Литве, а также Министерства внутренней безопасности Китая и службы военной разведки была названа двумя организациями, действующими в Литве.
В документе подчеркивается, что такие действия в основном мотивированы внутриполитическими вопросами Китая - стремлением заставить Литву замолчать по таким волнующим Китай вопросам, как статус Китая и Тайваня, однако одновременно необходимо учитывать более широкие интересы Китая во внешней политике, экономике, обороне и других секторах Литвы.
Чего хочет Китай?
В зависимости от региона, мнение о Китае сильно расходится. Некоторых очаровывают китайские инвестиционные проекты и впечатляет экономический рост в последние десятилетия. Другие с подозрением относятся к агрессивной реакции Китая, при высказывании противоречащей точки зрения по важным территориальным вопросам. Озабоченность у международного сообщества вызывают и китайские технологии, а также вопросы прав человека. Третьи, в том числе страны Балтии, неохотно строят далеко идущие планы.
"Из всех стран в настоящее время именно Китай заявил о себе, как о потенциальной сверхдержаве", - подчеркивает Андрияускис в подкасте "Talk Eastern Europe". "Таким образом, его интересы становятся все более глобальными".
В последние годы Китай стал уделять больше внимания представлению своих интересов в международных институтах. Поэтому в глазах Китая привлекательность приобрели и маленькие страны, которые являются участниками таких важных государственных блоков как ЕС и НАТО.
"Думаю, что интерес Китая также связан с тем, что мы находимся на границе с Западной Европой - очень важным экономическим и технологическим партнером Китая. Одна из наиболее узнаваемых внешнеполитических инициатив Китая и его президента Си Цзиньпина - "Один пояс, один путь", и вполне логично, что компонентом "пояса" здесь является географическая экспансия региона".
Венгрия и Западные Балканы проявляют высокий интерес к китайским проектам, в отличие от стран Балтии. Опасения по поводу более тесного сотрудничества с Китаем связаны с обороной: сможет ли Китай как потенциальная сверхдержава получить влияние в маленьких и более слабых странах, чтобы заручившись их поддержкой в будущем манипулировать евроатлантическими отношениями?
Андрияускис отмечает, что в случае с Литвой преимущество состоит в том, что страна запрыгнула в "китайский вагон" относительно поздно и не полностью. В результате Литва не установила зависимых отношений с Китаем - она сохранила возможности для маневра, которого нет у многих более влиятельных и процветающих стран. Литва (то же самое можно сказать о других странах Балтии) имеет возможность извлечь уроки из опыта других стран и сделать выводы о том, какой вид сотрудничества принесет наибольшую пользу.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!