Нетипичный интерес Китая к Литве

Литовский центр восточноевропейских исследований (EESC) опубликовал исследование Андрияускиса о растущем присутствии Китая в Литве. Особенно он отмечает 2019 год, когда китайско-литовские отношения были похожи на американские горки.

Большие надежды

Наибольшая международная привлекательность Китая заключается в экономических возможностях, которые он предлагает. Хотя экономические отношения между Китаем и Литвой далеки от своего потенциала, в 2017 году двусторонняя торговля между этими странами впервые превысила отметку в один миллиард евро. Однако хотя объем литовского экспорта в Китай, который был определен в качестве приоритетной страны экспорта, рос довольно быстро, он по-прежнему в пять раз меньше объема импорта из Китая.

Китай участвует в нескольких инфраструктурных проектах в Литве, но в последние годы наблюдается огромный энтузиазм в плане сотрудничества в области технологий, пишет Андрияускис. За пять лет экспорт литовских технологий в Китай увеличился на 7,4%, достигнув более 22 миллионов евро. Большая часть этого составляет область лазерной технологии.

Неожиданный визит китайского миллиардера Джека Ма в Вильнюс в июле 2019 года породил надежды на крупный прорыв в литовско-китайском сотрудничестве в области технологий. Ма является основателем китайской группы Alibaba Group и одним из самых богатых людей в мире.

Прежде чем Ма инвестирует в новую страну, он часто приезжает, чтобы увидеть ее своими глазами.

Два шага назад

Однако в том же году произошли два других события, которые подорвали отношения между Литвой и Китаем. Они не были связаны с экономической сферой, а скорее - с политической.

Первое событие произошло в знаменательную дату - 23 августа, когда в Латвии, Литве и Эстонии отмечалось 30-летие Балтийского пути. В тот же день около 210 000 сторонников демократии в Гонконге собрались на аналогичную акцию "Гонконгский путь", протестуя против законопроекта о выдаче подозреваемых Китаю.

Когда в Вильнюсе несколько сотен человек в знак солидарности с гонконгцами взялись за руки, они столкнулись с небольшой, но громкой группой китайских сторонников. Два гражданина Китая были ненадолго задержаны - за нарушение общественного порядка им пришлось заплатить штраф в размере 15 евро. Министерство иностранных дел Литвы вызвало посла Китая и направило в Китай ноту протеста. Как и ожидалось, китайское посольство отрицало причастность дипломатов к акции протеста и выразило надежду, что "преследуемые китайским правительством меры не будут предприняты в будущем".

Второй палкой в колесе литовско-китайских отношений стал отчет литовских спецслужб в 2019 году об угрозах национальной безопасности. Впервые китайская шпионская деятельность была названа угрозой национальной безопасности Литвы наряду с "долгоживущими" в этом списке Россией и Беларусью. В докладе подчеркивается, что "растущая агрессия китайских спецслужб и служб безопасности в Литве, а также Министерства внутренней безопасности Китая и службы военной разведки была названа двумя организациями, действующими в Литве.