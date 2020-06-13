Во вторник в Пардаугаве отключат горячую воду

Rigas siltums во вторник, 16 июня, во время гидравлической проверки теплоцентралей "Иманта" и "Засулаукс" прекратит подачу горячей волы.
Горячей воды не будет у жителей Иманты, Золитуде, Ильгюциемса, Гривы, Дзирциемса, Дзегужкалнса, Агенскалнса, Засулаукса, Шампетериса, Даугавгривы.
Температура теплой воды в домах начнет постепенно понижаться уже с вечера понедельника, а возобновить подачу горячей воды планируется во вторник вечером.
В начале июня во время гидравлической проверки теплосетей на ул. Гертрудес размыло брусчатку, и в образовавшуюся яму провалились два автомобиля.
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