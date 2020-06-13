Во вторник в Пардаугаве отключат горячую воду

Горячей воды не будет у жителей Иманты, Золитуде, Ильгюциемса, Гривы, Дзирциемса, Дзегужкалнса, Агенскалнса, Засулаукса, Шампетериса, Даугавгривы.

Температура теплой воды в домах начнет постепенно понижаться уже с вечера понедельника, а возобновить подачу горячей воды планируется во вторник вечером.

В начале июня во время гидравлической проверки теплосетей на ул. Гертрудес размыло брусчатку, и в образовавшуюся яму провалились два автомобиля.