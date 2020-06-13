Alibaba предлагает самый дешевый в мире электромобиль за 930 долларов

Changli Nemeca - так зовут электрическое транспортное средство с четырьмя колесами, свинцово-кислотной батареей, грузоподъемностью 300 килограммов и гарантией на 1 год. Для того, чтобы появиться в такой машине на дороге, нужна определенная храбрость, однако первоочередной цели - добраться не слишком далеко, не двигая ногами, Changli Nemeca соответствует полностью. Например, чтобы бабушка могла доехать до ближайшего детсада за внуками.

ФОТО: Alibaba.com

В описании продукта указано, что самый дешевый в мире электромобиль весит 323 килограмма, у него есть версии в трех мощностях - с электромотором в 800, 1000 и 1200 ватт (1, - 1,6 лошадиных силы).

ФОТО: Alibaba.com

Батарея у этой машины небольшая, однако на одной зарядке в зависимости от нагрузки и скорости езды можно проехать от 40 до 100 километров. После этого пластиковый автомобиль, который по сути является четырехколесным мотороллером с крышей над головой, снова на 6-8 часов нужно подключить к розетке. Немного дальше в описании продукта упомянуто, что зарядка может занять и 7-10 часов.

ФОТО: Alibaba.com

Впрочем, героических действий от этой машины ждать не стоит, так как лучшее, что может дать Changli Nemeca - это сухую одежду в дождливую погоду, максимальную скорость 30-35 км/час и камеру заднего вида.

ФОТО: Alibaba.com