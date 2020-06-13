Фото ⟩ Угловой дом снова открыл двери для посетителей

В пятницу, 12 июня, после окончания введенного в Латвии режима чрезвычайной ситуации свои двери вновь открыл Угловой дом - бывшее здание КГБ СССР в Риге.
Галерея: Угловой дом открыл двери для посетителей
Созданная Музеем оккупации Латвии выставка рассказывает о работе самого грозного инструмента власти СССР – Комитета государственной безопасности.
Чекисты из Углового дома с 1940 по 1941 и с 1944 по 1990 год заключали под стражу, допрашивали и в первый год оккупации также убивали жителей Латвии, которых режим оккупации считал противниками.
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