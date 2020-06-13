Сб, 13.06.2020
Латвийцы, с одной стороны, более закрыты, а с другой – более интеллигенты, строги, организованны. Мой опыт жизни в России заставлял меня постоянно держаться в напряжении. Здесь я хожу по улицам расслабленно. Тут очень спокойно. Я тут могу медитировать в центре города. Полина Побережская, бывшая россиянка

Фото ⟩ Угловой дом снова открыл двери для посетителей

Угловой дом

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу, 12 июня, после окончания введенного в Латвии режима чрезвычайной ситуации свои двери вновь открыл Угловой дом - бывшее здание КГБ СССР в Риге.

Галерея: Угловой дом открыл двери для посетителей

Созданная Музеем оккупации Латвии выставка рассказывает о работе самого грозного инструмента власти СССР – Комитета государственной безопасности.

Чекисты из Углового дома с 1940 по 1941 и с 1944 по 1990 год заключали под стражу, допрашивали и в первый год оккупации также убивали жителей Латвии, которых режим оккупации считал противниками.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ