Видео ⟩ В Китае собака каждый день провожает и встречает свою хозяйку со школьного автобуса

Периодически в интернете появляются грустные истории о том, что собака остается на том месте, где в последний раз рассталась с погибшим хозяином, в надежде дождаться его возвращения. История, рассказанная Esquire, не из таких!
В китайской провинции Хэнань звездой стала преданная собака, которая каждый день провожает свою маленькую хозяйку к школьному автобусу, а затем встречает ее по возвращению домой.
Видно, что собака ждет ребенка с нетерпением - стоит дверям автобуса открыться, как она сразу же заскакивает передними лапами на ступеньку, чтобы побыстрее поприветствовать свою любимую хозяйку.
Очередное доказательство преданности четвероногих друзей!
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