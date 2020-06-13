Сб, 13.06.2020
Латвийцы, с одной стороны, более закрыты, а с другой – более интеллигенты, строги, организованны. Мой опыт жизни в России заставлял меня постоянно держаться в напряжении. Здесь я хожу по улицам расслабленно. Тут очень спокойно. Я тут могу медитировать в центре города. Полина Побережская, бывшая россиянка

Видео ⟩ В Китае собака каждый день провожает и встречает свою хозяйку со школьного автобуса

ФОТО: скриншот видео

Периодически в интернете появляются грустные истории о том, что собака остается на том месте, где в последний раз рассталась с погибшим хозяином, в надежде дождаться его возвращения. История, рассказанная Esquire, не из таких!

В китайской провинции Хэнань звездой стала преданная собака, которая каждый день провожает свою маленькую хозяйку к школьному автобусу, а затем встречает ее по возвращению домой.

Видно, что собака ждет ребенка с нетерпением - стоит дверям автобуса открыться, как она сразу же заскакивает передними лапами на ступеньку, чтобы побыстрее поприветствовать свою любимую хозяйку. 

Очередное доказательство преданности четвероногих друзей!

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